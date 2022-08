Gli infedeli stasera su Rai3: trama, cast e curiosità sul film

Stefano Mordini dirige Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti ne Gli infedeli, commedia del 2020 in onda stasera 26 agosto alle 21,20 su Rai3. La trama raccoglie più episodi che vedono protagonisti cinque uomini e le rispettive moglie e fidanzate. Fra gag comiche e storie ai limiti del surreale, l’amore assume un carattere nuovo e inedito in ciascuno di loro. Nel cast anche Valerio Mastandrea, Massimiliano Gallo, Valentina Cervi e Alessia Giuliani. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Gli infedeli, trama e cast del film stasera 26 agosto 2022 su Rai3

L’infedeltà regna sovrana nel film che racconta cinque episodi differenti con altrettanti uomini e donne. Ognuno di loro vive un’esperienza a sé stante, dove l’amore per la moglie o fidanzata e per l’amante assume un tono sempre diverso e tragicomico. Un episodio vede una compagna gelosa (Euridice Axen) fare il terzo grado al marito (Massimiliano Gallo) pronto per una vacanza alle Maldive, convinta di essere vittima di tradimento. D’altro canto, invece, curiosità e sdegno si mescolano nella vita di un’altra coppia (Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti) che reciprocamente passa il tempo libero con un altro partner.

E ancora, un venditore (Scamarcio) appena giunto in una convention mondiale spera di fare conquiste facili, ma finisce solo per rendersi ridicolo. Nella trama de Gli infedeli di Mordini c’è posto anche per un impiegato (Valerio Mastandrea) che, pur dicendo alla moglie (Marina Foïs) di voler seguire le partite della sua squadra del cuore con amici, si reca invece in un locale a luci rosse. Un episodio invece ha come protagonisti tre uomini fedifraghi che a cena raccontano l’un l’altro le proprie avventure. Dall’altro lato, una donna (Valentina Cervi) crede di cogliere in flagrante il marito (Mastandrea) durante un tradimento, salvo scoprire però di essersi immaginata tutto.

Gli infedeli, qualche curiosità sul film stasera 26 agosto 2022 su Rai3

Il film di Stefano Mordini non vanta una trama originale, ma è in realtà il remake della pellicola francese Les infidèles di Emmanuelle Bercot con Jean Dujardin, premio Oscar per il film The Artist. La sceneggiatura italiana è un’opera a quattro mani di Filippo Bologna (Il sesso degli angeli, Perfetti sconosciuti) e Riccardo Scamarcio, qui anche nelle vesti di co-produttore. Ogni attore interpreta qui più personaggi nei vari episodi del film, ognuno dei quali slegato e a sé stante. Gli infedeli non è mai giunto al cinema, ma è stato rilasciato esclusivamente su Netflix il 15 luglio 2020.