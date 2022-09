Industria, Istat: prezzi della produzione schizzano del 40% ad agosto

In base a quanto comunica l’Istat, ad agosto 2022 i prezzi della produzione dell’industria sono aumentati considerevolmente. I costi crescono del 40,1% su base annua, e del 2,8% su base mensile, mentre si assiste a una nuova accelerazione del 36,9% a luglio.

Crescono i prezzi della produzione dell’industria: i dati Istat

Per effetto dell’aumento dei prezzi generale, crescono anche i costi della produzione dell’industria. Istat, che ha pubblicato dei nuovi dati, descrive che in particolare sul mercato interno si assiste a un’impennata del 3,5% rispetto a luglio e del 50,5% su base annua (era +45,9% a luglio).

«prevalentemente le intense dinamiche al rialzo sul mercato interno dei prezzi della fornitura di energia elettrica e gas e delle attività estrattive», precisa l'Istat. Per quanto riguarda i prezzi alla produzione delle costruzioni per edifici, questi crescono dello 0,6% su base mensile e dell'8,1% su base annua. Per strade e Ferrovie l'aumento è invece dello 0,1% sul mese e dell'8,5% annuo. «I prezzi alla produzione dell'industria segnano un nuovo aumento su base mensile e una crescita su base annua in decisa accelerazione». All'aumento contribuiscono, precisa l'Istat.

Gli incrementi più marcati: prodotti petroliferi raffinati

Gli incrementi più marcati riguardano coke e prodotti petroliferi raffinati, prodotti chimici, industria del legno, della carta e stampa e articoli in gomma e materie plastiche. Sul mercato interno, la crescita su base annua dei prezzi dei settori delle attività estrattive e della fornitura di energia elettrica e gas è molto elevata (rispettivamente +233,6% e +159,1%). Al netto del comparto energia, la crescita congiunturale è modesta (+0,6%) e quella tendenziale molto meno intensa (+13%). Complessivamente, sul mercato estero, i prezzi aumentano su base mensile dello 0,3% e su base annua, registrano un incremento del 12,5% .

«Sul mercato interno, con riguardo al comparto manifatturiero, i prezzi continuano ad accelerare per la maggior parte dei settori sebbene con minore intensità. Si confermano invece in rallentamento per coke e prodotti petroliferi raffinati, grazie ai ribassi del greggio. E per metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo e industria del legno, della carta e stampa.

Per le costruzioni, dopo i lievi cali di luglio, i prezzi registrano moderati incrementi su base mensile a causa degli aumenti dei costi di alcuni materiali; su base annua, i prezzi tornano ad accelerare per edifici, sono in rallentamento per il secondo mese consecutivo per strade», conclude Istat.