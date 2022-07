Industria, boom del fatturato: record dal 2000 ma grazie ai prezzi alti

Il settore dell’industria ha registrato un boom di fatturato come non si vedeva dal 2000 – un dato che va però messo in relazione con un aumento dei prezzi rispetto al passato. Vediamo quali sono i comparti più in crescita.

Industria: i numeri del boom di fatturato

Le maggiori industrie che hanno avuto questo rialzo e con numeri positivi sono quelle che si interessano del comparto energetico. In particolar modo, grazie alle statistiche dell’Istat, si è potuto notare come gli aumenti delle industrie energetiche dal punto di vista del fatturato siano sostanziali. Tuttavia, il punto cardine del boom è da ricercarsi principalmente nell’aumento dei prezzi degli ultimi mesi.

Un dato che trova conferma nei numeri, considerando che il netto stagionale delle industrie è aumentato del 1,4% (+1,5% il mercato interno e +1,1% l’esterno). Nei soli mesi tra marzo e maggio l’indice è cresciuto esponenzialmente con il 7,8% rispetto al trimestre precedente con il +7,3% sul mercato esterno e +8,0% sul mercato interno. Il boom del fatturato si registra anche per l’energia (dato del +9,8%) e per i beni intermedi (percentuale del +2,4%). D’altro canto, si registrano lievi abbassamenti per i beni strumentali con una percentuale pari a -1,0% e per i beni di consumo (risultato in negativo con percentuale del -0,2%).

I numeri per gli indici di calendario corretti riferiti ai raggruppamenti principali di industrie

Quanto ai numeri per gli indici di calendario corretti riferiti ai raggruppamenti principali di industrie, si registrano incrementi per l’energia con +72,7%, i beni intermedi con +32,1% e i beni di consumo con +17,8%. D’altro canto, sono più deboli i beni strumentali con una percentuale d’aumento pari ad un +8,8%. Si prevede che l’indice destagionalizzato in volume del settore manifatturiero registri un calo in termini congiunturali per un totale dello -0,3%.

Da questi dati si deduce che il boom del fatturato dell’industria, corretto per gli effetti di calendario, presenta una crescita del 5,9% (molto più contenuta di quella in valore del +22,9%).