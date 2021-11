Indovina chi viene a cena stasera 6 novembre su Rai3: i temi della puntata

Nuovo appuntamento, questa sera sabato 6 novembre alle 21,45 su Rai3, con Indovina chi viene a cena di Sabrina Giannini che dalla prossima settimana cederà il timone a Mario Tozzi con Sapiens. La visione del programma sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Indovina chi viene a cena, i temi di stasera 6 novembre 2021 su Rai3

I centenari della Sardegna e l’obesità giovanile

La Sardegna è patria degli uomini centenari. L’isola è infatti una delle otto zone blu, con il più alto numero di persone dalla vita longeva al mondo. La nuova puntata di Indovina chi viene a cena farà ascoltare le loro testimonianze, scoprendo che la loro lunga vita deve molto all’alimentazione. La dieta mediterranea, non ancora contaminata dalle influenze provenienti da oltreoceano ha influito molto nel mantenimento di una salute di ferro anche durante la terza età. Ma cos’è veramente la dieta mediterranea? Franco Berrino, epidemiologo italiano, ne racconterà i segreti, con cereali, legumi e verdure selvatiche fra gli elementi cardine. «Alimentazione parca e derivante dalla terra deve essere all’ordine del giorno», racconta il professore. «Carne e alimenti animali devono rappresentare l’eccezione, non la quotiditanità».

Sabrina Giannini e la sua troupe procederà poi con un quesito che riguarda i giovani d’oggi. Secondo le stime attuali, già nel 2050 un italiano su tre avrà più di 65 anni. L’alta stima di vita però deve fare i conti anche con la salute, non sempre scontata nel mondo moderno con un’alimentazione molto spesso irregolare. Inoltre, un ulteriore dato allarma gli esperti. L’Italia infatti ha la più alta percentuale di obesità giovanile del vecchio continente. Come fare ad abbattere questo dato per consentire un futuro migliore ai nostri figli? Grande attenzione anche al comparto sanitario, ancora una volta in prima linea per combattere la battaglia contro i problemi di peso.

Le mense scolastiche e l’impatto ambientale

Spazio alla mense scolastiche, non sempre organizzate per consentire una corretta alimentazione ai più piccoli. Come mai la carne e i suoi derivati sono parte integrante dei menù di ogni giorno? Il dottor Berrino racconterà le difficoltà e gli errori di coloro che scelgono il cibo da offrire ai bambini, molto spesso persone con poca conoscenza della letteratura scientifica e dei suoi dettami.

Esperti del ramo gastronomico e scienziati di più settori interverranno poi con personali consigli in grado di legittimare una vita sana e garantire una vita salutare anche dopo gli 80 anni di età. Molto spesso però non vengono ascoltati, con i giovani che puntano a soddisfare la loro gola piuttosto che la loro salute. Una vita longeva parte poi anche da un ambiente circostante in salute. Indovina chi viene a cena cercherà di fare luce anche sull’impatto che il benessere della Terra può avere sull’uomo, che si scoprirà essere ben più ampio di quanto immaginato. Quali conseguenze hanno gli allevamenti ittici sull’atmosfera e sull’effetto serra?