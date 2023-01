Indosuez Wealth Management annuncia tre nomine nel suo Comitato Direttivo

Indosuez Wealth Management, il marchio globale di Wealth Management del Gruppo Crédit Agricole dedicato alla clientela HNWI e UHNWI (High Net Worth Individuals e Ultra High Net Worth Individuals), annuncia tre nomine all’interno del suo Comitato Direttivo. Si tratta di Olivier Chatain, nominato Head of Strategy, Legal, and Transformation, Olivier Carcy, nominato DG per l’Europa e Marc-Andre Poirier, nuovo DG per la Svizzera.

Le nuove nomine di Indosuez Wealth Management

Olivier Chatain, in carica dal 1° dicembre 2022, supervisiona la strategia del gruppo Indosuez e le linee di business in ambito Legal and General Secretary. Con sede a Parigi, Olivier Chatain riporta a Jacques Prost, Chief Executive Officer di Indosuez Wealth Management, e continuerà a far parte del Comitato Direttivo.

Olivier Carcy è stato nominato Direttore Generale di Indosuez Wealth Management in Europa (CA Indosuez Wealth (Europe)) e Senior Country Officer del gruppo Crédit Agricole in Lussemburgo a partire dal 1° dicembre 2022. Successore di Olivier Chatain, è responsabile della gestione e dello sviluppo delle attività di Wealth Management in Europa (Francia esclusa), in particolare attraverso le sedi di Indosuez in Belgio, Spagna e Italia. Olivier Carcy ha sede in Lussemburgo, riferisce a Jacques Prost ed entra a far parte del Comitato Direttivo.

Marc-André Poirier è il nuovo Direttore Generale di Indosuez Wealth Management in Svizzera (CA Indosuez (Svizzera) SA) e Senior Country Officer del gruppo Crédit Agricole in Svizzera a partire dal 1° dicembre 2022. È responsabile della gestione e dello sviluppo delle attività di wealth management in Svizzera, Asia e Medio Oriente e risponde delle attività di banca commerciale e delle attività finanziarie transnazionali su commodity in Svizzera. Con sede a Ginevra, anche Marc-André Poirier riporta a Jacques Prost ed entra a far parte del Comitato Direttivo.