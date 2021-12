Indonesia, violenta eruzione del vulcano Semeru

Sono impressionanti le immagini diffuse su Twitter a seguito dell’eruzione del vulcano Semeru, in Indonesia. Nei video diramati, si vedono gli abitanti del distretto di Lumajang fuggire nel panico gridando «Allahu akbar» mentre un’enorme colonna di fumo si avvicina. In alcuni filmati si vedono poi persone cercare riparo, bagnati dalla pioggia battente mista alla cenere fuoriuscita dal vulcano. In un altro video ancora, corredato dal commento «The mountain river is boiling», si possono notare poi gli effetti della colata di lava sulle acque di un fiume, che scorre ai piedi del vulcano a temperature altissime.

Semeru, l’eruzione e poi il buio

Il vulcano Semeru, alto 3676 metri, si trova nella provincia di Giava orientale, un’area molto gettonata dai turisti. Il vulcano aveva intensificato la sua attività già da ieri ed è “esploso” poi oggi, nel corso del pomeriggio, alle 14:50 ora locale. E la coltre di cenere e fumo ha subito oscurato il sole. «Ora è buio nei villaggi», ha dichiarato il capo del distretto di Lumajang, Thoriqul Haq, a una tv locale. Subito hanno cominciato a circolare drammatici filmati su Twitter, con i residenti di Lumajang e degli altri villaggi in fuga dalla montagna, sovrastati da enormi nuvole grigie.

Semeru, “La Grande Montagna”

Semeru è la montagna più alta dell’isola di Giava e uno dei suoi vulcani più attivi. Conosciuto anche come Mahameru (“La Grande Montagna”) è un vulcano notoriamente molto attivo: sono almeno 55 le eruzioni riportate negli ultimi due secoli, consistenti sia di colate di lava e di attività piroclastiche (la cosiddetta attività di tipo stromboliana): dieci hanno causati morti. Il Volcanic Ash Advisory Center ha diramato un avviso parlando di una colonna di cenere di circa 40 mila piedi (oltre 12 chilometri) emessa dal vulcano, poi piovuta sui villaggi. Al momento non sono state segnalate vittime, ma non è escluso che ce ne possano essere. Quanto alla conta dei danni, potrà essere fatta solo quando il vulcano darà tregua.