Indiana Jones e il tempio maledetto stasera su Tv8: 5 curiosità sul film

L’avventura torna protagonista su Tv8. Stasera 20 dicembre, alle 21,15 su Tv8, andrà in onda Indiana Jones e il tempio maledetto (1984), secondo capitolo della saga di Steven Spielberg con protagonista Harrison Ford. Nel cast anche Kate Capshaw e Jonathan Ke Quan nei panni del piccolo Shorty. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di Tv8.

Dopo la ricerca dell’Arca dell’Alleanza nel primo capitolo, il professore e avventuriero Indiana Jones (Harrison Ford) si trova in un night club di Shanghai per chiudere una trattativa con un gangster. Dopo aver scoperto di essere stato avvelenato, “Indy” fugge dal locale prendendo in ostaggio la cantante Willie Scott (Kate Capshaw) grazie all’aiuto del piccolo Shorty (Jonathan Ke Quan).

I tre fuggono dal paese in aereo, ma durante il volo precipitano sulle montagne indiane e si incontrano con una tribù di indù in miseria. Scoprono che gli abitanti del posto hanno perso la pietra sacra Sivalinga, che da secoli proteggeva il loro villaggio. È stata infatti rubata dai Thugs, seguaci della dea pagana Kali. Credendolo il salvatore inviato dal dio Shiva, gli indigeni chiedono aiuto a Indiana Jones per salvare il villaggio e trovare i bambini scomparsi.

Indiana Jones e il tempio maledetto, cinque curiosità sul film in onda stasera 20 dicembre 2021 su Tv8

Indiana Jones e il tempio maledetto, gli infortuni di Harrison Ford

La vita dell’avventuriero non è adatta ai fisici poco allenati. Ne sa qualcosa Harrison Ford, che durante la lavorazione del film ha dovuto affrontare diversi infortuni. Su tutti, ha ricordato l’ernia discale che si è procurato nel girare la scena dell’attacco in camera da letto. Per I predatori dell’arca perduta, aveva anche subito la rottura del legamento crociato di un ginocchio.

Indiana Jones e il tempio maledetto, l’amore fra Capshaw e il regista Spielberg

Il set di Indiana Jones e il tempio maledetto è stato teatro della nascita di un amore illustre. Durante le scene è infatti sbocciato l’amore fra Kate Capshaw, volto della cantante Willie Scott, e il regista Steven Spielberg. I due sono tuttora sposati dal 1991 e hanno tre figli, Sasha, Sawyer e Destry. Curiosamente, il cineasta ha dichiarato di non apprezzare grandemente il film, tanto da definirlo il capitolo meno riuscito dell’intera serie.

Indiana Jones e il tempio maledetto, la presenza di un vero sciamano

Fra i personaggi secondari della pellicola c’è lo sciamano indiano D.R. Nanayakkara che, ai tempi delle riprese, non aveva grande dimestichezza con la lingua inglese. Per ovviare al problema, Spielberg ha letto le battute da una zona oscura dell’inquadratura e l’attore le ha ripetute simulando il suono in modo totalmente intuitivo. Le varie pause fra una battuta e l’altra combaciano in realtà il tempo necessario a Spielberg per effettuare il suggerimento.

Indiana Jones e il tempio maledetto, il cameo di George Lucas e Dan Aykroyd

La figura di Indiana Jones ha catturato l’attenzione di tutti, senza tralasciare personaggi illustri. Nel secondo capitolo è possibile notare un cameo da parte di Dan Aykroyd, il compagno di John Belushi nei Blues Brothers, il quale stringe la mano di Indiana nella scena accanto a un aeroplano. Nella fase iniziale invece compaiono il regista Steven Spielberg, il cineasta di Star Wars George Lucas e il produttore del film Frank Marshall.

Indiana Jones e il tempio maledetto, in arrivo il quinto capitolo

Sebbene siano passati quasi 14 anni dall’uscita del quarto capitolo Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, è attualmente in lavorazione un quinto film con protagonista Harrison Ford. Previsto per il 30 giugno 2023, è stato girato principalmente in Sicilia, fra Cefalù e la valle dei templi. Nel cast ci saranno anche Antonio Banderas e Mads Mikkelsen, mentre alcuni rumors parlano di un possibile coinvolgimento di Brad Pitt.