India, valanga sull’Himalaya travolge gruppo di alpinisti: 19 morti

Si aggrava il bilancio dei morti della valanga che ha travolto un gruppo di alpinisti sull’Himalaya, in India. Come riferisce l’agenzia di stampa France Presse, 19 persone sono morte, mentre altre 10 sono ancora scomparse. Si trattava di apprendisti di un istituto locale d’alpinismo, in gita vicino alla sommità del monte Draupadi ka Danda-II.

Almeno 19 persone sono morte e dieci risultano disperse. È questo il terribile bilancio delle vittime della valanga sull’Himalaya, che il 4 ottobre ha spazzato via un gruppo di scalatori apprendisti. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa France Presse, continuano le operazioni di soccorso vicino la sommità del monte Draupadi ka Danda-II a un’altezza di 4.880 metri nello stato di Uttarakhand, nel nord del paese.

Lì il gruppo di 34 persone di un noto Istituto di alpinismo Nehru si era recato in gita. All’improvviso una valanga li ha travolti e in seguito gli alpinisti tirocinanti e istruttori sono caduti in un crepaccio.

#IndianArmy #AvalancheRescue operations continue unabated despite periods of inclement weather by well equipped & trained high altitude rescue teams to rescue mountaineers trapped at the snow clad Draupadi Ka Danda II in #Uttarkashi. @adgpi@ITBP_official@NDRFHQ@IAF_MCC pic.twitter.com/nf4hie7FEP — SuryaCommand_IA (@suryacommand) October 7, 2022



in una valanga avvenuta martedì nell’Himalaya indiano. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa France Presse, dando conto delle dichiarazioni delle autorità locali. Altri dieci portatori sono dati come dispersi. «19 corpi sono stati recuperati. 10 persone sono ancora disperse», ha riferito il portavoce dell’agenzia statale per i disastri, Ridhim Aggarwal. Il giorno del disastro, invece, 14 persone sono state tratte in salvo. Intanto la polizia, le autorità preposte ai disastri e l’aeronautica indiana si sono già mobilitate per aiutare gli sforzi di ricerca, con 32 persone salvate dalla montagna nonostante le condizioni atmosferiche avverse.