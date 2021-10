Due cuori e un pentolone

Decisi a non rimandare il loro matrimonio nonostante le violente alluvioni che avevano interessato il sud dell’India, Akash e Aishwaraya, promessi sposi originari del Kerala, hanno scelto un mezzo di trasporto inusuale per muoversi nelle strade allagate del villaggio di Thalavady. E, stretti in un pentolone di alluminio preso in prestito all’ultimo minuto da un tempio locale, sono riusciti ad arrivare sani e salvi davanti all’altare.

Dalla pentola all’altare

Le immagini e i video condivisi poche ore dopo sui social li ritraggono eleganti e felici nel grosso paiolo, mentre galleggiano verso il luogo della cerimonia. Traghettati da due uomini e un fotografo, sono riusciti ad arrivare asciutti e in sicurezza al piccolo santuario scelto per la celebrazione (anch’esso quasi completamente sommerso dall’acqua), dove si sono scambiati le ghirlande di fiori, uno dei passaggi fondamentali del rito nuziale indù. «Non avremmo mai immaginato un matrimonio del genere», hanno raccontato ad Asianet. «Quella pentola, però, era davvero l’unica opzione disponibile per spostarsi senza intoppi, vista la situazione particolarmente complicata». Da un giorno all’altro la coppia si è trovata a fare i conti con condizioni atmosferiche imprevedibili ma non ha ceduto all’idea di rimandare tutto per paura di non poter godere delle ferie, dal momento che entrambi sono operatori sanitari nell’ospedale di Chengannur e, da tempo, lavoravano all’organizzazione delle nozze per far sì che tutto si incastrasse senza intoppi. Non si sarebbero mai aspettati che quella che era nata come una tranquilla festa in famiglia, con pochi invitati, sarebbe diventato un evento virale, condiviso attraverso il web con migliaia di persone sparse per il mondo.

So this couple from Alappuzha district in Kerala used a large cooking vessel to wade through the flood water to get to their wedding venue. Even the wedding venue was flooded, but fortunately they managed to get married without missing the muhurtham time 🙂 pic.twitter.com/mqldzgKIkd — Shilpa (@Shilpa1308) October 18, 2021

Il Kerala messo in ginocchio dalle alluvioni

La recente situazione meteorologica del Paese ha sfiorato la catastrofe. Negli ultimi giorni, infatti, le piogge torrenziali hanno causato seri allagamenti e frane soprattutto nell’area del Kerala. In alcuni casi, città e villaggi sono stati rasi completamente al suolo. Da lunedì 18 ottobre anche esercito, marina e aviazione si sono uniti ai soccorsi per velocizzare le operazioni ed evitare che aumenti il numero delle vittime (secondo le ultime stime pari a 27). Decine e decine di famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie case e lo Stato ha predisposto per gli oltre 1000 sfollati una serie di alloggi in accampamenti costruiti ad hoc.