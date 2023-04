L’India sorpassa la Cina e diventa il Paese con più abitanti al mondo

L’India spodesta la Cina dal titolo di Paese più popoloso del mondo. Per due secoli, quest’ultima è rimasta sul trono dei record per numero di abitanti, ma ora deve fare i conti con la concorrenza indiana.

L’India supera la Cina per popolazione

La differenza determinante che ha fatto passare l’India al primo posto, starebbe in circa 3 milioni di abitanti, più precisamente un miliardo e 429 milioni contro un miliardo e 426 milioni. Numeri da record che sono finiti sulle principali pagine dei quotidiani di tutto il mondo. Il vantaggio dell’India – spiegano gli esperti dell’Onu – non è da considerarsi temporaneo, bensì destinato a crescere ulteriormente a iniziare dalla fine dell’anno. Decisamente diversa la situazione degli Stati Uniti, terzi sul podio, con circa 340 milioni di abitanti.

Le previsioni dei demografi

Attenzione all’avviso dei demografi che annunciano l’impossibilità di poter indentificare il momento esatto in cui avverrà il superamento tra i due Paesi. Gli esperti precisano che si tratta di un’approssimazione grezza, come detto da Patrick Gerland, capo dipartimento delle Nazioni Unite a New York. Ciò che è inconfutabile è la velocità e la continuità con cui sta avvenendo l’aumento.

Il calo della natalità in Cina

Ma cosa avrebbe determinato il passaggio dell’India al primo posto? Uno degli elementi preponderanti consiste nel calo della natalità in Cina, una flessione che non si è arrestata neanche con l’abolizione della politica del figlio unico. L’obbligo era stato infatti revocato sette anni fa, dando il via libera alla possibilità del terzo figlio, nel 2021.

Come riportato dall’agenzia di stampa Associated Press, Pechino si è allineata ai Paesi europei nel rapporto annuale tra nascite e decessi, al contrario dell’India, che detiene il record per numero di bambini nati ogni 12 mesi.

Le città indiane più popolose

La maggiore densità di popolazione indiana si concentra nelle aree metropolitane e negli stati settentrionali del Paese. In queste zone i tassi medi di fecondità sono più elevati. Alla guida della crescita del numero di abitanti vi sono città come New Delhi, Kolkata, Bengaluru e Chennai, favorite dallo sviluppo industriale.