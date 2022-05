India, ucciso a colpi d’arma da fuoco il rapper e politico Sidhu Moose Wala

India in lutto. È morto ad appena 28 anni il rapper e politico Sidhu Moose Wala, vittima di un agguato mentre era alla guida della sua auto nel Punjab domenica pomeriggio. Inutile la corsa in ospedale, dove i medici hanno solo potuto registrare il decesso a seguito delle ferite al petto e all’addome. La polizia ritiene si tratti di un atto di una banda rivale, tanto che il membro di una gang canadese ha rivendicato l’omicidio sui social. In molti però hanno puntato il dito contro i politici, che da qualche giorno avevano ridotto la scorta di circa 400 persone, tra cui lo stesso Wala. Intanto il primo ministro del Punjab, Bhagwant Mann, ha ordinato di aprire un’indagine ufficiale sull’accaduto. Oggi si sono svolti i funerali dell’artista, il cui corpo è stato cremato alla presenza di familiari, amici e fan.

Le dinamiche dell’omicidio e le possibili implicazioni politiche

Il rapper Moose Wala è stato raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco mentre era al volante della sua auto nel distretto di Mansa, nel Punjab, domenica intorno alle 17,30. Altri due passeggeri che si trovavano con lui a bordo del veicolo sono invece rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sulla scena del crimine, gli agenti hanno rinvenuto circa 30 bossoli di proiettile provenienti da almeno tre armi differenti. Goldy Brar, un gangster che vivrebbe in Canada, ha rivendicato pubblicamente l’assassinio. «Io, Sachin e Lawrence Bishnoi ci assumiamo la responsabilità», ha scritto l’uomo sui social. «Moose Wala stava lavorando contro di noi, usando il suo potere politico per salvarsi ogni volta la pelle».

#RIPSidhuMoosewala | Singer cremated at his native village; fans, friends, family, and everyone who loved him paid their last tribute#SidhuMooseWala shot dead LIVE UPDATES:https://t.co/GNr1mh4q0C pic.twitter.com/edL1CjAKnQ — The Times Of India (@timesofindia) May 31, 2022

Oltre che rapper, Moose Wala aveva avviato anche una carriera in politica. Nel 2021 si era candidato con il Partito del Congresso e, pur non avendo vinto, si era guadagnato maggiore notorietà in quanto «leader del popolo». Figura controversa per i suoi testi spesso violenti, Wala aveva più volte avuto problemi con la legge per aver promosso la cultura delle armi sui social network. Proprio il governo è, secondo molti fan, responsabile indiretto della sua morte. Pochi giorni fa il partito di maggioranza Aam Aadmi aveva ridotto la scorta a oltre 400 funzionari politici, tra cui lo stesso Wala, per «reprimere la cultura Vip che privilegia i politici rispetto ai comuni cittadini». Ciò ne avrebbe messo a rischio la posizione, spingendo i suoi avversari ad agire contro di lui. Immediata la replica del primo ministro, che si è detto vicino alla famiglia dell’artista e pronto a trovare il responsabile.

Chi era Sidhu Moose Wala, il rapper dell’India che ha scalato le classifiche britanniche

All’anagrafe Shubhdeep Singh Sidhu, Moose Wala ha dominato la scena dell’India negli ultimi quattro anni, ottenendo anche successo all’estero. Vantava 8 milioni di follower su Instagram e milioni di visualizzazioni su Youtube. Ha esordito nel 2017, pubblicando negli anni tre album in studio, l’ultimo dei quali lo scorso anno con il titolo di Moosetape. Oltre che in patria, ha fatto successo anche all’estero, scalando la classifica asiatica del Regno Unito. Come sottolinea Deadline, ha raggiunto la Top10 sistematicamente dal 2018, entrando persino in Top5 quest’anno. Il singolo Bambina Bole con Amrit Maan e 47, pubblicato con Mist e Stefflon Dion, hanno persino raggiunto i primo posto rispettivamente nel 2019 e nel 2020.