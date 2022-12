L’India, la concorrenza della Cina e l’occasione del G20 2023

Il primo ministro Narendra Modi ha un’aria soddisfatta. Stringe la mano al sorridente leader indonesiano Joko Widodo e, immortalato in una foto, solleva il martelletto in legno con cui il presidente di turno del G20 ha guidato le riunioni dei summit. Il 16 novembre scorso, a Bali, in Indonesia, Modi si è fatto trovare pronto per un appuntamento storico. A partire dal primo dicembre, infatti, l’India assume la presidenza del G20 e ospiterà l’edizione 2023 del summit. Per Delhi si tratta di una occasione da sfruttare al meglio al fine di pianificare il suo definitivo ingresso nel club delle potenze globali, per altro in un anno emblematico che coinciderà con il 75esimo anniversario dell’indipendenza del Paese.

Il miracolo (finora) mancato di Modi

L’ascesa dell’Elefante indiano è stata fin qui sempre rimandata a data da destinarsi, mentre tutte le previsioni ottimistiche sull’avvento del “momento dell’India” non si sono ancora avverate. Nel frattempo la Cina ha spiccato il volo. Trasformandosi nella seconda potenza mondiale, in procinto di superare gli Stati Uniti. Per quale motivo Pechino ha mantenuto le attese e Delhi è rimasta intrappolata nelle sabbie mobili? La presidenza del G20 potrebbe essere uno spartiacque dal quale programmare una crescita concreta, tanto dal punto di vista economico quanto sul piano politico e geopolitico. Quando Modi, nel 2014, divenne primo ministro, la speranza era che avrebbe ripetuto a livello nazionale quanto realizzato in precedenza nello Stato del Gujarat. Tra il 2002 e il 2007, nel suo primo mandato, l’economia dello Stato crebbe a un ritmo di quasi il 12 per cento l’anno, e cioè al tasso di crescita più veloce mai registrato in qualsiasi grande Stato indiano sotto qualsiasi primo ministro. Rendere la burocrazia efficiente, modernizzare le fabbriche, attirare gli investimenti delle multinazionali e, più in generale, costruire un’economia in rapida crescita come quella cinese: gli elettori si aspettavano miracoli simili nell’intero Paese. Ebbene Modi non è ancora stato in grado di capitalizzare l’enorme potenziale a disposizione. Il G20 potrebbe allora consentire a Delhi di realizzare una maggiore stabilità economica e sociale. Il condizionale è d’obbligo, perché molto dipenderà da come il gigante asiatico giocherà le sue carte. Intanto, a conferma dei graduali progressi fatti, a settembre l’India è diventata la quinta economia più grande del mondo, superando il Regno Unito. Il Fondo Monetario Internazionale ha descritto questo traguardo come un «punto luminoso» in mezzo a un rallentamento economico globale. Le stime sono promettenti, visto che al termine del 2022 l’economia indiana dovrebbe far segnare un +6,8 per cento, un tasso di crescita secondo solo a quello dell’Arabia Saudita e migliore dei risultati delle economie del G7.

Le sfide che aspettano l’India

Come ha sottolineato Foreign Policy, la presidenza del G20 offre all’India la chance di plasmare l’agenda per la cooperazione globale mentre il mondo esce dal tunnel del Covid. Delhi è ansiosa di rimarcare il proprio status emergente di “potenza leader”, come del resto l’ha definita il ministro indiano degli Affari Esteri S. Jaishankar. Il tema scelto per la sua presidenza è vasudhaiva kutumbakam, una frase in sanscrito traducibile con “Il mondo è una sola famiglia”. Per la cronaca, il logo del G20 del 2023 è un loto, come quello del Bharatiya Janata Party, il partito indiano al potere. L’India sarà chiamata ad affrontare le questioni urgenti del mondo e proporre soluzioni adeguate. Delhi ha storicamente sollevato preoccupazioni a nome del Sud del Pianeta all’interno dei forum multilaterali, e quasi sicuramente si ripeterà anche al tavolo del G20. Tra i temi più caldi: la sicurezza alimentare, lo sviluppo di infrastrutture pubbliche digitali, l’incremento dell’imprenditorialità e dell’innovazione, la giustizia climatica e l’accesso a prezzi accessibili all’assistenza sanitaria. Contemporaneamente Modi è chiamato a smussare le tensioni diplomatiche, tra la Russia e la sfida a distanza tra Cina e Stati Uniti. Come se non bastasse, l’agenda dell’India farà i conti anche con la crescente crisi di credibilità delle istituzioni multilaterali, molte delle quali incapaci di creare consenso tra le maggiori potenze e prevenire i conflitti.

Il confronto con la Cina: autocrazia vs democrazia

L’India ha risentito del confronto con la Cina. I due Paesi, al netto di una popolazione di oltre un miliardo di persone, hanno però ben poco in comune. La Repubblica Popolare Cinese è un’autocrazia a partito unico che ha mobilitato la popolazione sulla spinta di riforme radicali, ancora in fase di svolgimento. Al contrario, l’India è una democrazia multipartitica che, per realizzare qualsiasi obiettivo nazionale, è chiamata ogni volta a riunire le sue centinaia di minoranze etniche e linguistiche (minoranze, si badi bene, molto più riottose di quelle cinesi). Con Modi in carica, Delhi è cresciuta a un ritmo annuo compreso tra il 6 e il 7 per cento, ben al di sotto dei numeri a due cifre registrati dalla Cina negli Anni 90, quando Pechino si trovava allo stesso livello di sviluppo indiano. Ma nel paragonare i due giganti asiatici bisogna evidenziare i divergenti percorsi intrapresi. Archiviata l’epoca maoista, alla fine degli Anni 70 la Cina ha allentato il controllo sull’economia, “liberato” gli abitanti delle campagne affinché potessero portare nuova forza lavoro nelle città e, infine, creato zone economiche speciali prive di controlli burocratici. Pechino creò posti di lavoro ma chiuse anche migliaia di fabbriche statali improduttive. L’India, fa notare The Economic Times, al contrario non ha mai attuato licenziamenti di massa, né avallato migrazioni su larga scala per promuovere la sua crescita. E questo per il timore che gli elettori potessero punire la cura amara dei primi ministri in carica. Il risultato è che il Paese ha visto un passaggio molto più graduale dalla campagna alla città, dalla fattoria alla fabbrica, dallo Stato al settore privato, rispetto allo sprint cinese. Basti pensare che la maggior parte degli indiani vive e lavora ancora nell’agricoltura e che il 70 per cento della popolazione è rurale. Le nuove città in espansione sono tanto rare in India quanto comuni in Cina, mentre le riforme del libero mercato proposte da Delhi non hanno mai costituito una strategia a lungo termine, come oltre la Muraglia. Adesso i tempi sembrano maturi per il definitivo salto di qualità. E la presidenza del G20 è un trampolino da sfruttare al meglio.