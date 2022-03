L’India ha lanciato un missile sul Pakistan per errore

Mentre infuria il conflitto bellico tra Russia e Ucraina, si è rischiato che ne esplodesse un altro a sposando l’orizzonte ancora più a Est. A causa di un errore tecnico, infatti, l’India ha lanciato un missile a lunga gettata sul Pakistan, Paese confinante. Un errore che avrebbe potuto avere conseguenze catastrofiche ma che invece non ha causato alcuna vittima.

E così da Sirsa è partito un missile supersonico che si è andato a schiantare nella città di Mian Channu, nella provincia del Punjab. A confermarlo è stato il ministero della Difesa del Pakistan, che ha anche specificato come il lancio indiano non abbia causato alcuna vittima ma danneggiato alcuni edifici. «Dal suo percorso iniziale l’oggetto ha improvvisamente manovrato verso il territorio pakistano e ha violato lo spazio aereo del Pakistan cadendo infine vicino a Mia Channu», spiega il generale Babar Iftikhar, direttore generale delle Relazioni pubbliche dell’esercito pakistano, «La traiettoria di volo di questo oggetto ha messo in pericolo molti voli passeggeri nazionali e internazionali sia nello spazio aereo indiano che pakistano, nonché la vita delle persone a terra».

Rear end of the Indian projectile that crashed/was shot down over Pakistan (Mian Channu) yesterday matches the honeycomb structure at the end of an Indian BrahMos supersonic cruise missile

Seems like BrahMos (Most prob) lost its path(guidance).

Massive Indian technical failure. pic.twitter.com/eRdGNEM180

— Pakistan Strategic Forum (@ForumStrategic) March 10, 2022