India, autorità bloccano accesso a Internet a quasi 30 milioni di persone

Trenta milioni di persone senza l’accesso a internet: succede in India, dove, da ben tre giorni, il governo ha tagliato letteralmente la connessione per gli abitanti dello stato del Punjab, nel nord del Paese. Il motivo? Per agire in prevenzione contro l’«incitamento alla violenza» in nome della «quiete pubblica» e le «fake news» legate alla caccia di Amritpal Singh, il leader del movimento separatista del Khalistan che punta all’istituzione di una nazione indipendente per le persone di religione Sikh .

India, accesso a Internet bloccato in Punjab

Sardar Tersem Singh, padre di Singh, ha affidato ad un tweet il suo appello alla popolazione, dove chiede di «alzare la voce contro l’ingiustizia» di cui il figlio sarebbe vittima. Le reazioni non si sono fatte attendere, con migliaia di persone che hanno occupato le strade della regione con bastoni, spade e lance fino allo scontro con le forze armate. Durante le proteste, sarebbero state arrestate (stando agli ultimi dati) 112 persone.

L‘interruzione di Internet dovrebbe cessare nella giornata di domani, martedì 21 aprile, a mezzogiorno, almeno secondo l’ultima proroga del provvedimento disposto nella legge che prevede il blocco della connessione. Si tratta di un provvedimento che è già stato applicato nel paese almeno una volta all’anno negli ultimi cinque anni (dati Access Now).

Continua la ricerca di Singh

Nel frattempo, non si ferma la ricerca di Amritpal Singh. Migliaia gli agenti dispiegati in quella che si può definire una vera e propria caccia all’uomo, iniziata da quando il giovane è riuscito a fuggire dopo uno spettacolare inseguimento in auto nel distretto di Jalandhar. A far scattare l’allarme sulla figura di Singh sarebbero state delle notizie ricevute dall’intelligence. Secondo il quotidiano Hindustan Times, sarebbe giunta voce che Singh stesse convincendo alcuni centri di disintossicazione da stupefacenti e gurdwara, i templi della religione Sikh, a nascondere armi e avviare giovani a diventare terroristi suicidi.