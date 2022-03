India, il mistero dei 65 vasi giganti trovati ad Assam

Nuova misteriosa scoperta in India. I ricercatori di due università del Paese, insieme a un collega australiano, hanno infatti trovato 65 vasi di pietra arenaria in quattro siti diversi nello stato di Assam, a nord-est del subcontinente. Differenti fra loro per forma e dimensioni, non rappresentano un unicum nella storia orientale dato che giare simili erano state rinvenute in Laos e Indonesia. Ancora ignoto il loro reale utilizzo, anche se gli esperti pensano possa trattarsi di urne per pratiche funerarie.

Dubbi ancora sugli autori e l’utilità dei vasi di pietra

La ricerca, disponibile sulla rivista Journal of Asian Archaeology, è opera di tre università differenti. Autori dello studio sono stati Tilok Thakuria della North-Eastern Hill University e Uttam Bathari della Gauhati University. I due hanno collaborato con Nicholas Skopal, ricercatore dell’Australian National University. «Non sappiamo ancora molto su questi oggetti», ha dichiarato quest’ultimo alla Bbc. «Difficile identificare chi li ha realizzati e soprattutto per quale scopo». Alcuni vasi si presentano alti e cilindrici, mentre altri si contraddistinguono per una forma più tondeggiante. Tutti i contenitori però sono vuoti e con un foro in alto, suggerendo che anticamente presentassero un coperchio.

Gli esperti non hanno ancora raggiunto un accordo per quanto riguarda la loro utilità nella tradizione locale. I più però ritengono che possa trattarsi di oggetti associati a pratiche funerarie. «Alcune storie del popolo Naga (gruppo etnico dell’India nord-orientale, ndr.) citano vasi simili a quelli di Assam», ha proseguito alla Bbc il dottor Skopal. «Nella tradizione si parla di giare per resti cremati, dove trovavano spazio anche oggetti ornamentali e manufatti di uso comune». In passato gli esperti hanno rinvenuto simili vasi in Laos e Indonesia, ma non è certo che si tratti dello stesso tipo di oggetti.

I siti sono a rischio per colpa della deforestazione in India

«Il prossimo passo sarà scavare e documentare ancora meglio i vasi», ha dichiarato Thakuria. «Conoscendo meglio le caratteristiche, potremo capirne l’origine e la collocazione nella storia dell’India». Come confermano gli esperti, al momento la ricerca ha passato al setaccio solo una piccola porzione dell’area di scavo, quindi è probabile che altri riaffiorino in futuro. «Crediamo risalgano al 400 a.C., o forse anche a un periodo antecedente, ma non ne siamo sicuri». Occorre però sbrigarsi, in quanto la deforestazione per fare posto a campi agricoli mette a repentaglio la tutela degli oggetti. «Più tempo impieghiamo a trovarli, più probabile è che vengano distrutti durante i lavori».

