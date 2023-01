Le indagini di Lolita Lobosco 2 stasera su Rai1: trama e cast della prima puntata

Luisa Ranieri torna stasera 8 gennaio, alle 21.25 su Rai1, con la seconda stagione di Le indagini di Lolita Lobosco. Alla regia ci sarà ancora una volta Luca Miniero, già dietro la macchina da presa per la serie tv Cops – Una banda di poliziotti con Claudio Bisio. La trama riprenderà dalla conclusione della prima stagione, con Lolita alla ricerca dell’assassino di suo padre, Petresine. Nel frattempo, cercherà di fare ordine a lavoro, dove deve combattere quotidianamente contro un mondo maschilista, e nella vita privata. Mentre affronta le difficoltà del rapporto con un fidanzato più giovane di lei, una vecchia conoscenza fa ritorno a Bari. Nel cast Francesco Scicchitano, Lunetta Savino e Camilla Diana. La serie conterà sei puntate che andranno in onda a cadenza settimanale. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Le indagini di Lolita Lobosco 2, dove eravamo rimasti e le anticipazioni della serie

Protagonista della narrazione sarà ancora una volta Lolita Lobosco (Luisa Ranieri), vicequestore di Bari. A capo di una squadra interamente maschile, ogni giorno si fa largo in un mondo lavorativo dove le donne non godono della giusta riconoscenza. Grazie ad acume e perspicacia, riesce però a risolvere anche i più intricati casi che affliggono il capoluogo pugliese. All’inizio della seconda stagione, parallelamente al suo lavoro, dovrà mantenere la promessa fatta al padre in punto di morte alla fine della tornata precedente. Dovrà trovare infatti l’assassino di Petresine (Aldo Ottobrino), che si nasconde nel cuore della malavita barese.

Mix di bellezza e intelligenza, la Vicequestore #LolitaLobosco combatte i pregiudizi nei confronti delle donne al comando.

Nuovi casi di omicidio in #LolilaLobosco2: dall'#8gennaio alle 21 su @RaiUno e @RaiPlay.

Le curiosità nel #NewsRai dedicato➡️ https://t.co/1g5wXJoRTu pic.twitter.com/zfAECXhnkh — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) January 5, 2023

Se sul lavoro le difficoltà abbondano, non va meglio nella vita privata. Lolita inizia a sentire le difficoltà del suo rapporto con Danilo (Francesco Scicchitano), un uomo molto più giovane di lei. Inoltre la preoccupano continuamente il particolare rapporto di amicizia della madre Nunzia (Lunetta Savino) con Trifone (Maurizio Donadoni) e i dissidi di Antonio Forte (Giovanni Ludeno), suo migliore amico, con la moglie Porzia (Claudia Ferro). Per non parlare dell’agente Raffaele Esposito (Jacopo Cullin) e Caterina (Camilla Diana) e dei desideri sentimentali dell’amica Marietta (Bianca Nappi). A peggiorare le cose, a Bari torna Angelo Spatafora (Mario Sgueglia), sua vecchia conoscenza nonché prima cotta.

La trama del primo episodio stasera 8 gennaio 2023 su Rai1

Stasera 8 gennaio su Rai1 andrà in onda la prima puntata, dal titolo Mare nero. La trama vedrà Lolita Lobosco e Danilo in partenza per l’Egitto, dove intendono passare un periodo di meritata vacanza. Il viaggio però si ferma ancor prima di cominciare. Gli agenti di Bari ritrovano in mare i corpi di due giovani fidanzati, che hanno perso la vita apparentemente durante un’escursione subacquea. Giunta sul posto, Lolita si rende subito conto che però qualcosa non torna, soprattutto nella dinamica dell’evento. Non sa che sue indagini la porteranno su una strada persino più pericolosa di quella intrapresa alla ricerca dell’assassino di suo padre. Intanto, sul piano personale non domina la tranquillità. Danilo le chiede di iniziare a convivere, ma non ha ancora preso una decisione. Come se non bastasse, la sua vecchia fiamma Angelo Spatafora torna improvvisamente a Bari.