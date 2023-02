Indagato per corruzione Solinas, presidente della Sardegna

Christian Solinas, presidente della Regione Sardegna, è indagato dalla procura di Cagliari con l’accusa di concorso in corruzione e concorso in riciclaggio. Insieme al governatore, eletto nel 2019 con una coalizione di centrodestra, sono indagati anche il suo consulente Christian Stevelli, l’imprenditore Roberto Zedda e Roberto Raimondi, direttore generale dell’Ufficio dell’autorità di gestione del programma operativo Eni Cbc, bacino del Mediterraneo.

I due filoni dell’inchiesta

Sono due i filoni dell’inchiesta portata avanti dalla Procura della Repubblica e coordinata dal Pm Giangiacomo Pilia. Il primo riguarda una casa acquistata da Solinas a due passi dal Poetto di Cagliari e i presunti legami tra questa operazione e l’acquisto di un terreno con rudere a Capoterra, per il quale Zedda aveva versato una caparra. Per l’acquisto dell’abitazione erano già stati fatti accertamenti nel 2021, che non avevano però portato a ulteriori indagini. Il secondo filone riguarda presunte pressioni fatte da Solinas per la nomina di Raimondi al vertice dell’Eni, scelta al centro di polemiche e critiche in Consiglio regionale.

Per quanto riguarda la corruzione, Solinas avrebbe assegnato un incarico in Regione in cambio di una laurea ad honorem: è questo il presunto scambio di favori su cui sta indagando la Procura di Cagliari. Come ricostruito da Sardinia Post quando ha ottenuto l’incarico Eni, Raimondi era al tempo direttore della scuola di dottorato di ricerca presso l’Università pubblica di Medicina di Tirana: il dirigente avrebbe promesso al governatore la laurea e, in futuro, degli incarichi accademici. Per l’altro filone dell’inchiesta, al centro c’è la compravendita di un rudere a Capoterra, valutato 35 mila euro ma venduto a 550 mila.

Sequestrati i telefoni degli indagati

Nell’ambito dell’indagine gli investigatori della Guardia di Finanza, su disposizione del magistrato, hanno sequestrato gli smartphone dei quattro indagati e alcuni documenti, su cui verranno fatti accertamenti. Quello avviato dalla procura di Cagliari non è l’unico procedimento a carico del governatore Solinas: lo scorso ottobre il presidente della Sardegna era stato rinviato a giudizio per abuso d’ufficio, nell’ambito di un’inchiesta sulla nomina di due direttori generali dell’amministrazione regionale.