Cagliari, 4 indagati per il crollo all’università: ipotesi disastro colposo

«Non c’è stato nessun segnale che facesse presagire quanto accaduto». Così il rettore dell’università di Cagliari, Mola aveva commentato la vicenda della pallazzina crollata verso le ore 21:50 del 18 ottobre. La palazzina dell’università Sa Duchessa utilizzata dalla Facoltà di Lingue e dove gli studenti si erano recati fino alle ore 15:15 per delle lezioni, secondo le testimonianze degli stessi studenti. Oltre all’intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile del comune di Cagliari, la procura stava indagando per disastro colposo. Per fortuna, dato che a quell’ora non c’era nessuno, non ci sono stati feriti.

Cagliari, crollo università: ipotesi di disastro colposo

Il fascicolo è stato aperto con le accuse di crollo colposo di edificio e disastro colposo e al momento ci sarebbero 4 persone nel registro degli indagati. Le autorità non hanno reso note le generalità di chi ha ricevuto l’avviso di garanzia in base alle garanzie di legge.

Il polo universitario è stato comunque sequestrato per la parte interessata. I vigili del fuoco hanno proceduto per capire quali possano essere le cause del crollo. Alcuni dei ragazzi, qualche ora prima, avevano scattato delle foto che avrebbero mostrato segnali di cedimenti del soffitto, che è poi crollato qualche ora dopo.

Quattro persone nel registro degli indagati

Quattro le persone indagate. L’avviso di garanzia è scattato senza ulteriori dettagli in merito. Gli studenti hanno portato avanti una protesta la mattina successiva, chiedendo all’Università di procedere con i dovuti provvedimenti per garantire sicurezza all’interno delle aule.

L’associazione studentesca Rete Unica ha organizzato la protesta anche perché nelle vicinanze della palazzina c’è la biblioteca universitaria, che di solito è frequentata anche nell’orario in cui, lo scorso 18 ottobre, è avvenuto il crollo della palazzina. Ora si attendono ulteriori riscontri e il proseguimento delle indagini per fare chiarezza sulla tragedia sfiorata.