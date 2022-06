Incrociatore russo davanti alla Puglia, Mosca sfida la Nato

Diversi analisti hanno segnalato la presenza di almeno due unità russe nel Mar Ionio. In particolare, l’incrociatore russo Varyag (001) si troverebbe al largo delle coste della Puglia. La deviazione dell’incrociatore, che prosegue probabilmente in direzione di Zante, è insolita. Secondo gli osservatori è legata alla presenza nella stessa zona della nave Truman, la portaerei a propulsione nucleare della U.S. Navy, l’ottava per costruzione della classe Nimitz.

Il Varyag è un incrociatore di classe Slava, la stessa del Moskva (affondato al largo di Odessa), una delle unità più potenti schierate nel Mediterraneo insieme all’incrociatore Ustinov. Non si conosce l’esatta ubicazione del gruppo navale, ma ieri, osservando la rotta di un Lockheed CP-140 (reg. 14110) della RCAF di ritorno da una missione nel Mediterraneo orientale, il portale ha registrato come abbia effettuato un’insolita deviazione nel Mar Ionio, in orbita a ovest dell’isola di Zante.

Sfida di Mosca alla Nato?