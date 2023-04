L’incredibile storia dell’Isola delle Rose stasera su Rai2: trama, cast e curiosità

Stasera 10 aprile, alle 21.25 in prima visione su Rai2, arriva L’incredibile storia dell’Isola delle Rose. La trama racconta il visionario progetto dell’ingegnere bolognese Giorgio Rosa che, alla fine degli Anni ’60, cercò di creare una propria micronazione indipendente. Un progetto visionario che riuscirà a realizzare solo per un breve periodo prima dell’intervento delle autorità. Nel cast Elio Germano, Matilda De Angelis, Luca Zingaretti e Fabrizio Bentivoglio. Regista della pellicola è Sydney Sibilia, già autore di Smetto quando voglio. La visione è disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay o sulla piattaforma Netflix.

La narrazione del film in onda stasera ha inizio a Strasburgo nell’inverno 1968. Il presidente del Consiglio d’Europa Jean Baptiste Toma (François Cluzet) nota un uomo che da giorni attende di poter esporre il suo caso al parere dell’organizzazione. Dopo lunghi tentativi, Toma accetta di incontrarlo e ascoltare cosa ha da dire. L’uomo in questione è Giorgio Rosa (Elio Germano), ingegnere di Bologna che ha in mente un progetto visionario da tempo. A questo punto la trama si sposta proprio in Italia, con il protagonista che incontra la sua ex fidanzata Gabriella (Matilda De Angelis), laureata in legge. Spera di riconquistarla dopo che lei ha rotto il rapporto poiché stanca della sua immaturità e incapacità di adattarsi alla vita dell’epoca. Giorgio, in risposta, decide di costruire una piattaforma marittima a largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali del Paese, per creare una propria nazione. Nasce così l’Isola delle Rose.

Dopo aver accolto il naufrago Pietro Bernardini (Alberto Astorri), si unisce all’apolide tedesco Neumann (Tom Wlaschiha) con cui trasforma l’isola in meta turistica. Il successo dell’iniziativa attira Gabriella, che intende comunicare a Giorgio il suo imminente matrimonio con un altro uomo. L’Isola delle Rose intanto si fregia di una lingua ufficiale, l’esperanto, una propria moneta, un governo e persino una propria posta. La mossa di creare uno Stato indipendente ottiene il favore dell’Onu, non quello del governo italiano guidato dal presidente della Repubblica Giovanni Leone (Luca Zingaretti) che incarica il ministro dell’Interno Franco Restivo (Fabrizio Bentivoglio) di risolvere il problema. La questione si rivelerà più complessa del previsto e porterà le due fazioni sull’orlo del conflitto.

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, 5 curiosità sul film stasera 10 aprile 2023 su Rai2

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, la storia vera che ha ispirato il film

Pur godendo di alcune licenze cinematografiche, il film di Sydney Sibilia adatta una storia vera del 1968. L’ingegnere bolognese Giorgio Rosa infatti intendeva creare la Repubblica Esperantista dell’Isola delle Rose, micronazione indipendente al largo della Riviera Romagnola. Un progetto visionario che portò fino in fondo coinvolgendo lo Stato italiano, l’Onu e il Consiglio d’Europa. Poco meno di due mesi dopo la dichiarazione di indipendenza dell’1 maggio 1968, le forze di polizia italiane la occuparono senza l’utilizzo della forza fino alla demolizione del febbraio successivo.

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, il libro di Walter Veltroni

Oltre al film di Sibilia, l’Isola delle Rose ha attirato l’attenzione di scrittori e registi internazionali. Nel 2012 Walter Veltroni scrisse il libro L’Isola e le Rose, edito da Rizzoli, che racconta l’avventura di quattro ragazzi che nel 1968 vogliono costruire un’isola oltre il limite delle acque territoriali italiane. Loro obiettivo è infatti costruire un porto franco per artisti dediti alla pace e alla realizzazione di poesie, opere d’arte e musica.

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, gli altri film del regista Sibilia

Regista del film è, come detto, il palermitano Sydney Sibilia. L’incredibile storia dell’Isola delle Rose è il suo quarto lavoro cinematografico dopo i tre capitoli della serie Smetto quando voglio. Nel 2023 è tornato in sala con Mixed by Erry, pellicola che narra le vicende di Enrico Frattasio, in arte Erry, che negli Anni ’50 creò un impero con le musicassette contraffatte. Nel film recitano Luigi D’Oriano e Francesco Di Leva.

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, l’ispirazione di Elio Germano

Volto del protagonista è Elio Germano che, durante le interviste promozionali, si rammaricò di non aver potuto conoscere il vero ingegnere Rosa, deceduto nel 2017. Per questo, non potendo fare riferimento al reale personaggio da interpretare, ha fatto affidamento a improvvisazione e altre fonti di ispirazione. Ha detto alla stampa di aver modellato la sua performance sugli scienziati della Silicon Valley americana, geniali e visionari ma spesso intrappolati in un futuro invisibile a tutti gli altri.

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, le riprese su set acquatici a Malta

Prima di realizzare il suo film, il regista Sydney Sibilia di comune accordo con la produzione decise di ricorrere il meno possibile alla CGI. Per questo, per realizzare l’Isola delle Rose la troupe costruì grandi set cinematografici sull’acqua a largo di Malta, denominati Infinity Pool. A realizzare l’opera fu lo scenografo Tonino Zera, che creò la struttura di base per poi lavorare con gli effetti speciali.