Incoronazione Re Carlo: i look di regine, first lady e star da Katy Perry a Rania

Dopo tanta attesa, l’incoronazione di Re Carlo III è finalmente andata in scena. Una cerimonia alleggerita rispetto agli sfarzi del passato, più corta e con meno ospiti, ma non per questo meno chiacchierata e priva di lusso. Occhi puntati su Kate Middleton, che per l’occasione ha indossato una creazione di Alexander McQueen, accessoriata da un cerchietto floreale realizzato da Jess Collett, ma anche sulle regine di altri paesi e sulle star internazionali accorse per assistere ad uno degli eventi del secolo.

I look scelti da regine e first lady per l’incoronazione di Re Carlo III

Letizia di Spagna ha optato per un tailleur rosa acceso con giacca con baschina e un cappello a pagoda, mentre Rania di Giordania ha scelto un giallo tenue. Vestito fucsia con le maniche a palloncino di Beulah London per Beatrice di York, gonna al ginocchio con spacco, giacca lavorata sulla spalla e bottoni di perle per Charlene di Monaco.

La regina Máxima, arrivata col consorte re Willem-Alexander dai Paesi Bassi, ha indossato un abito bianco con ricamo floreale sullo scollo, mentre la principessa Vittoria, figlia ed erede del re di Svezia, ha scelto un abito e un cappello colore azzurro brillante. In viola invece la principessa Mary di Danimarca, con un abito Soren Le Schmidt.

E ancora Jill Biden, accompagnata dalla nipote, ha vestito un elegante completo blu di Ralph Lauren, Sophie Trudeau, moglie del premier canadese, ha optato per una seta color cipria. Vestito azzurro ricamato con rose, infine, per Akshata Murthy, moglie del primo ministro britannico Rishi Sunak.

Gli abiti delle star

Tra le prime star ad essere state avvistate, fiorata con un soprabito di Emilia Wickstead, vi è l’attrice Emma Thompson, 64 anni. Make-up delicato, pelle uniforme e leggero blush pesca, la spolverata di ombretto marrone sugli occhi è servita per dare profondità allo sguardo.

Presente anche Katy Perry, in città per esibirsi al concerto di domenica in onore del Re, che ha optato per un completo lilla di Vivienne Westwood. Altro ospite celebre è Nick Cave, che per l’occasione ha indossato un elegante abito nero.