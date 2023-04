Incoronazione Re Carlo, Harry seduto dieci file indietro rispetto alla Famiglia Reale

Il principe Harry sarà presente alla cerimonia di incoronazione del padre, Re Carlo, ma si siederà dieci file indietro rispetto al fratello e all’intera Famiglia Reale. La cerimonia si terrà sabato 6 maggio presso l’Abbazia di Westminster.

Harry isolato all’incoronazione di Re Carlo

Ieri sera è stata resa nota l’assegnazione e la disposizione dei posti all’interno dell’Abbazia di Westminster dove, tra due sabati, Carlo sarà ufficialmente incoronato re. Harry verrà considerato come un normale aristocratico di alto lignaggio, ma non siederà vicino al fratello William e alla sua famiglia. Secondo alcune fonti reali, a decidere le postazioni sarebbe stata Camilla, la nuova regina, che nel suo recente libro pubblicato Harry aveva definito una persona cattiva, una «matrigna velenosa». Una delle poche royal che Harry non ha attaccato nel suo recente libro è invece la cugina Eugenie di York, l’unica che potrebbe sostenerlo. I due sono stati sempre molto legati, tanto che lei avrebbe fatto visita ai Sussex (Harry e Meghan) in California.

Dal canto suo, Harry sembra abbia deciso di tornare immediatamente in America subito dopo la cerimonia e non passare neppure un’ora in più a Londra.

Le indiscrezioni di Mr. Burrell

L’ex aiutante reale, Mr. Paul Burrell, ha dichiarato che in verità questa posizione potrebbe essere molto utile all’ex principe perché così potrebbe svignarsela più rapidamente se decidesse di uscire prima. Secondo il Daily Mail, l’ex maggiordomo ha affermato che il duca di Sussex, avendo pochissimo tempo per parlare con il re o suo fratello, il principe di Galles, «non tenterà neppure quell’attesa riconciliazione familiare» dopo aver scritto di tutto e di più sulla sua famiglia in «The Spare». Burrell su Harry ha anche dichiarato: «Non vuole passare molto tempo con la Famiglia. È venuto soltanto perché Re Carlo III è suo padre, l’uomo che ha sposato l’amata principessa Diana».