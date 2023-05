Carlo III, dove vedere l’incoronazione in diretta tv: Rai, Mediaset, La7 e Sky

Il Regno Unito e il mondo intero sono in trepidazione per l’imminente cerimonia di incoronazione di Carlo III. Dopo i 70 anni di regno di Elisabetta II, il popolo britannico è pronto ad abbracciare e acclamare il nuovo sovrano. L’evento calamiterà ovviamente gli occhi di tutto il mondo, con centinaia di televisioni e testate che lo seguiranno passo dopo passo. Dall’Italia sarà possibile seguire in diretta tutta la cerimonia su tutte le piattaforme che hanno in programma edizioni straordinarie dei telegiornali e programmi speciali. Da Rai a Mediaset, passando per La7, Sky e Discovery, ecco dove guardare l’incoronazione di Carlo III. L’evento sarà anche in diretta streaming su RaiPlay, Mediaset Infinity e i siti ufficiali delle emittenti oltre che sul canale ufficiale della famiglia reale.

Carlo III, i passaggi dell’incoronazione e gli speciali in tv di oggi 6 maggio 2023

La cerimonia dell’incoronazione di Carlo III avrà inizio intorno alle 11.20 italiane con un corteo in partenza da Buckingham Palace. Dopo un breve percorso si giungerà all’Abbazia di Westminster passando per The Mall, l’Admiralty Arch, Whiteall e Parliament Street. Carlo III e sua moglie Camilla, insieme a tutta la corte reale, raggiungeranno gli invitati intorno alle ore 12 italiane, quando avrà inizio la cerimonia vera e propria. Carlo III verrà presentato al popolo e proclamato «indubbio re» prima di ricevere la corona sul capo. Infine seguirà una breve cerimonia per la regina consorte Camilla, che salirà sul trono al fianco del marito. I due torneranno dunque a Buckingham Palace, dove come da tradizione si affacceranno dal balcone per salutare la folla in festa.

L’incoronazione di Carlo III sarà visibile in diretta su diverse reti tv e piattaforme streaming italiane. Rai1 ha in programma uno speciale del telegiornale dalle ore 11.45 alle 15.30. Già un’ora prima, alle 10.45, partirà invece lo speciale di Verissimo realizzato in collaborazione con il TG5. Alla conduzione ci sarà Silvia Toffanin in compagnia degli ospiti Cesara Buonamici, Antonio Caprarica e Cristina Parodi. L’evento sarà visibile anche su SkyTg24 che seguirà e commenterà la diretta dal mattino con la corrispondente Tiziana Prezzo che sarà direttamente all’Abbazia di Westminster. In studio Liliana Faccioli Pintozzi con Enrica Roddolo ed Enrico Franceschini. Il giorno successivo, domenica 7 maggio, in onda invece lo speciale Re Carlo III di Lavinia Spingardi. Oggi 6 maggio in diretta anche La7 con una speciale Maratona Mentana dalle 9.40 alle 13.30, mentre Discovery dedicherà la mattinata di Real Time con diretta integrale dalle 8.30.