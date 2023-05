Incoronazione di Carlo III, toccata e fuga per Harry

Per tutta la giornata di ieri si sono rincorse le voci sul suo arrivo. In molti hanno scritto che il principe Harry era atterrato a Londra su un volo privato. E invece il ribelle della Royal Family è arrivato a Heathrow con un volo di linea dell’American Airlines, che ha toccato terra alle 11:36, mescolandosi ai comuni passeggeri. Appena 24 ore prima dell’incoronazione di Carlo III.

Harry seduto in terza fila a Westminster Abbey, insieme ai cugini

Questa notte, scrivono i tabloid, Harry dovrebbe aver dormito a Frogmore Cottage, la proprietà nel parco di Windsor che la regina Elisabetta II gli aveva dato come dono di nozze, ma che ora il padre re Carlo III reclama per il resto della famiglia reale: nei suoi piani dovrebbe diventare la nuova casa del fratello Andrea, altro discusso membro della famiglia. Harry non dovrebbe indossare la divisa militare, visto che i titoli gli sono stati ritirati dopo l’addio alla “Firm”. E si sistemerà nelle retrovie della navata di Westminster Abbey, relegato in terza fila insieme ai cugini. Come quinto nella linea di successione al trono, in teoria gli sarebbe spettato il posto in prima fila accanto al fratello William e alla cognata Kate. Ma Buckingham Palace ha voluto riservare i posti dinanzi ai “working royals”, cosa che Harry non è più dal famoso strappo con la Corona.

Harry, la scusa del compleanno di Archie per il rapido ritorno negli Usa

Nonostante le tensioni degli ultimi anni, Harry non poteva mancare a un giorno così importante per suo padre. Arrivato a Londra senza la moglie Meghan Markle, il secondogenito di Carlo e Diana rientrerà però subito in California: lascerà Londra appena qualche ora dopo la cerimonia di incoronazione del padre, per ritornare in tempo a casa negli Stati Uniti, per il quarto compleanno del primo figlio Archie. Come hanno scritto i tabloid, il forfait di Meghan sarebbe dovuto al fatto che alcune condizioni poste da lei insieme al marito non siano state soddisfatte dalla Corona.