Incoronazione di Carlo III, arrestati sei attivisti anti-monarchici di Republic

Il leader del gruppo antimonarchico britannico Republic, Graham Smith, è stato arrestato nel centro di Londra, dove aveva inscenato una protesta lungo il tragitto della processione per l’incoronazione di Carlo III. Con lui sono stati arrestati altri cinque manifestanti, che si sono presentati in tuta gialla con un bandierone giallo con la scritta “Not My King” (“Non il mio re”).

Malgrado l’avvertimento che Scotland Yard oggi avrebbe avuto una «bassa tolleranza» nei confronti delle proteste contro l’incoronazione di Carlo III e più in generale contro la monarchia, Republic aveva espresso l’intenzione di manifestare comunque nel centro di Londra.

The organisers of the #notmyking protest have been arrested – police won’t say what for pic.twitter.com/qu5JgNhCgF — Alliance of European Republican Movements (@AERMorg) May 6, 2023

Gli attivisti erano diretti verso la statua equestre di Carlo I

Smith è stato fermato verso le 7:30 ora locale, mentre si stava dirigevano verso Trafalgar Square, luogo designato dagli attivisti per protestare contro l’incoronazione. Per la precisione i membri di Republic puntavano a raggiungere la statua equestre di Carlo I, che il il 30 gennaio 1649 fu primo monarca della storia a essere giustiziato (fu decapitato) dopo essere stato condannato a morte da un tribunale, attraverso una regolare sentenza emessa in nome della legge. Accadde nell’ambito della prima rivoluzione inglese, conflitto civile combattuto in Gran Bretagna tra il 1642 e il 1651.

Arresto degli attivisti, “no comment” da parte della polizia

Un filmato pubblicato su Twitter dal gruppo antimonarchico mostra la polizia mentre effettua gli arresti. Nel video si sente un agente che dice: «Sono in arresto, fine». La polizia ha rifiutato di dire per quale motivo i manifestanti sono stati arrestati.