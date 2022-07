Incontro tra Conte e Draghi, le richieste del M5S: “Restiamo al governo ma serve discontinuità”

Si è concluso l’incontro tra il premier Mario Draghi e il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, il quale ha confermato la sua disponibilità a far parte dell’attuale esecutivo ma “con un forte segno di discontinuità“. Nel corso del colloquio, l’avvocato pugliese ha presentato un documento con le richieste dei pentastellati chiedendo risposte chiare in tempi precisi.

Incontro tra Draghi e Conte

Di fronte ad un evidente “ragione del nostro forte disagio politico“, Conte ha messo sul tavolo del Presidente del Consiglio le condizioni per il sostegno del M5S al governo, ovvero passi in avanti su salario minimo, cuneo fiscale, tasse a rate, aiuti sulle bollette e superbonus. Dopo aver evidenziato la necessità di agire a favore di famiglie e imprese con un intervento straordinario contro il caro di luce e gas, ha manifestato l’esigenza di tagliare il cuneo fiscale e introdurre una paga minima per non “lasciare che ci siano buste di 2-3 euro”.

E ancora un intervento per rateizzare le cartelle esattoriali e risolvere la questione dei crediti fiscali per il superbonus. L’ex premier non ha mancato di citare un impegno sul reddito di cittadinanza tra le sue richieste (“Non permettiamo più che sia messo politicamente in discussione“) e di aprire ad una possibile astensione sul Decreto Aiuti in discussione a Montecitorio: “Ne parleremo in riunione di capigruppo e definiremo la nostra posizione sul punto. I nostri ministri già non hanno partecipato al voto in Cdm per una norma del tutto eccentrica. Non siamo qui per predicare transizione ecologica di giorno e consentire nuove trivellazioni di notte”. Ha infine reso noto che Draghi si prenderà tempo per valutare le sue proposte e che “io stesso non mi aspettavo risposte rapide“.

La riunione del Consiglio Nazionale

Prima di arrivare a Palazzo Chigi, il leader pentastellato aveva riunito il Consiglio nazionale allargato alle 9 per definire la rotta del colloquio. Nella riunione è passata la linea per rimanere al governo seppur con alcune richieste e difendendo le battaglie storiche della forza politica. Anche se si dovesse arrivare alla fiducia sul DL Aiuti, è emerso dalla riunione, il M5S non avrebbe comunque intenzione di strappare.