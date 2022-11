Il capo dell’intelligence Usa e quello russo si sono incontrati ad Ankara

Lunedì i capi dell’intelligence russa e statunitense si sono incontrati ad Ankara. Lo ha riportato il quotidiano russo Kommersant. Si tratta dei primi colloqui faccia a faccia ad alto livello tra i due Paesi da quando Mosca ha lanciato l’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio scorso.

All’ordine del giorno i rischi dell’uso della bomba atomica e la liberazione di Griner e Whelan

Il capo del Servizio di intelligence internazionale russo (SVR) Sergei Naryshkin è arrivato in Turchia il 14 novembre per incontrare il direttore della Cia Bill Burns. Mentre sia le autorità turche che il Cremlino si sono rifiutati di commentare la notizia del meeting, un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca ha confermato l’incontro alla corrispondente della Cnn Natasha Bertrand, chiarendo però che Burns non sta conducendo alcun tipo di negoziato. All’ordine del giorno, le conseguenze di un eventuale uso di armi nucleari da parte di Mosca – già oggetto di alcuni contatti tra il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan e gli omologhi russi e di una telefonata a fine ottobre tra il segretario della Difesa Lloyd Austin e il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu – e i rischi di una escalation del conflitto. Inoltre i due avrebbero parlato anche dei cittadini statunitensi detenuti «ingiustamente» in Russia tra cui Brittney Griner e Paul Whelan.

Gli ultimi colloqui tra Mosca e Washington di alto livello si sono tenuti a gennaio tra Lavrov e Blinken

Mentre Burns e Naryshkin si incontravano ad Ankara, a Bali prendeva il via il G20 dove il presidente russo è rappresentato dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov (dato per ricoverato, notizia però smentita dal ministro stesso in un video e dalla portavoce Maria Zacharova). Le relazioni tra Washington e Mosca sono al minimo storico dall’inizio della guerra in Ucraina. Gli ultimi colloqui tra Mosca e Washington si sono tenuti a gennaio tra Lavrov e il segretario di Stato Anthony Blinken.