Incidenti in Umbria, quattro ragazzi morti: chi sono Alessio, Julio, Ana e Nika

Si chiamavano Alessio, Julio, Ana e Nika i quattro giovanissimi che hanno perso la vita in una notte particolarmente tragica per le strade dell’Umbria. Ecco cos’è accaduto tra il 27 e il 28 maggio e chi erano le vittime di due distinti incidenti.

Incidenti in Umbria: chi erano i quattro ragazzi morti

Le prime tre vittime, che viaggiavano sulla stessa macchina insieme ad un altro amico, sono Julio César Vera Quinonez, Ana e Nika (queste ultime di 15 e 16 anni). Alla guida c’era il primo, un 28enne di origine ecuadoregna resosi protagonista di un sorpasso estremamente azzardato sul raccordo autostradale Perugia-Bettole. La manovra ha fatto sì che il giovane perdesse il controllo dell’auto, che è così finita contro il guard rail che ha poi sfondato. Lo schianto della sua Ford Fiesta contro un’altra Golf è stato tremendo e sia il guidatore sia le altre due amiche sedute nei sedili dei passeggeri sono morti sul colpo. Sembra che i giovani a bordo dell’auto coinvolta nel tremendo sinistro stessero tornando insieme da una serata passata in una discoteca nella zona di Passignano sul Trasimeno.

Alessio Gigli, la quarta vittima di una notte horror, aveva perso la vita poche prima, intorno alla mezzanotte, precipitando con la sua auto da un cavalcavia in località San Marco, a Gubbio. Gigli, di soli 25 anni, era un appassionato di motori. Come riporta Repubblica, un suo amico parlando di lui ha dichiarato: «Era sempre solare, aveva il sogno della moto».

Un quinto ragazzo è in condizioni gravissime

A bordo della prima auto, quella guidata da Quinonez, c’era in realtà anche un quarto giovane, il fratello 22enne di Ana, che è stato immediatamente trasportato in gravi condizioni presso il più vicino ospedale. Sembra che il ragazzo stia lottando per la vita. Nel frattempo, le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di chiarire la dinamica dell’incidente e il 20enne che era alla guida della Golf sarebbe attualmente indagato per omicidio stradale.