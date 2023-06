Incidenti sul lavoro, un operaio morto a Vibo Valentia e uno a Busca

Continuano gli incidenti sul lavoro in Italia. Oggi 8 giugno 2023 si è consumata una doppia tragedia sul territorio italiano. Infatti, ci sono stati due incidenti a distanza di poche ore, uno a Vibo Valentia, in Calabria e l’altro a Busca, in provincia di Cuneo, in Piemonte.

L’incidente sul lavoro a Vibo Valentia

Tragico incidente sul lavoro mortale nel Vibonese. Un uomo, la cui identità è rimasta anonima, classe 1969, di Soriano, ha perso la vita dopo essere precipitato da un’altezza di tre metri. Il grave incidente si è verificato in un’officina meccanica in località svincolo autostradale nel territorio di Gerocarne. Sul posto è stato chiamato il 118 di Soriano Calabro. I sanitari una volta arrivati non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Era stato allertato anche l’elisoccorso, ma l’attivazione dello stesso è finita per rivelarsi inutile perché l’uomo ha perso la vita sul colpo. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri che indagano sulla vicenda per avere un quadro più chiaro sul tragico evento.

L’incidente avvenuto a Busca, in provincia di Cuneo

Il secondo degli incidenti sul lavoro in Italia è avvenuto in provincia di Cuneo. In questo caso, un operaio ha perso la vita dopo essere stato travolto da un sacco di zucchero pesante più di una tonnellata. Il tragico incidente sul lavoro è accaduto a Busca, in Piemonte, nello stabilimento Granda Zuccheri. L’uomo, di 59 anni, è stato schiacciato da 1.200 chili di zucchero. Gli altri operai l’hanno subito soccorso, allertando anche i medici del 118 ma le sue condizioni sono apparse disperate. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i funzionari dello Spresal, Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro, dell’Asl Cn1. Si tratta della terza vittima del lavoro in poche ore in Italia. Mercoledì c’erano stati altri due incidenti mortali: uno nel Bresciano e uno in provincia di Udine.