Incidenti sul lavoro, tre operai morti dopo essere caduti in Sicilia, Lombardia e Campania

Continuano gli incidenti sul lavoro in Italia. Ben tre operai sul territorio hanno perso la vita negli ultimi giorni. Gli incidenti sono avvenuti in Sicilia nel Catanese, in Lombardia nel Bresciano e in Campania, nel Casertano.

Gli incidenti sul lavoro avvenuti in Lombardia e in Sicilia

Un operaio di 56 anni, di nome Angelo Aleo, stava lavorando in un cantiere edile di via famiglia Santagati a Misterbianco, in provincia di Catania, quando un incidente è stato fatale per lui. L’operaio infatti, sarebbe precipitato da un’altezza di tre metri durante la realizzazione di un solaio di un edificio ad uso abitazione civile. I soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Sulla vicenda, per fare chiarezza e ricostruire al meglio la dinamica, stanno indagando i carabinieri della Tenenza di Misterbianco e gli esperti dello Spresal dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania. Un altro incidente sul lavoro ha visto protagonista invece un ragazzo di soli 23 anni. Il giovane stava lavorando in un’azienda di Castegnato di Brescia ed è caduto da un’altezza di circa 40 metri, precipitando da un traliccio. Il giovane è morto sotto gli occhi dei colleghi che hanno lanciato l’allarme per l’incidente e allertato i soccorsi. Anche nel suo caso è stato tutto inutile, il ragazzo è morto sul colpo.

L’incidente avvenuto in Campania

È deceduto oggi l’operaio Pasquale Cosenza di 43 anni, una delle tante vittime degli incidenti sul lavoro in Italia. L’uomo era caduto lo scorso 9 giugno dal capannone di un’azienda a Pastorano, in provincia di Caserta. Dopo essere stato recuperato dai soccorsi, l’uomo era stato trasferito d’urgenza all’ospedale ed era stato ricoverato in gravi condizioni. Dopo 4 giorni il suo corpo non è riuscito a riprendersi e il 43enne ha perso la vita. Con Pasquale Cosenza era caduto anche un altro operaio di 43 anni che attualmente è ricoverato in ospedale con molteplici fratture.