Udinese, brutto incidente per Walace: auto capottata e in fiamme, lui è illeso

L’Udinese si gode quello che è un momento magico. La formazione guidata da Sottil ha rimontato domenica scorsa il doppio svantaggio contro l’Atalanta, riuscendo a rimanere ancorata al terzo posto a quota 20 punti in classifica in Seria A. Ma mentre i bianconeri continuano a stupire, stanotte uno dei calciatori del club friulano ha rischiato grosso. Si tratta di Walace Souza Silva, conosciuto solo come Walace, centrocampista brasiliano rimasto illeso dopo un brutto incidente, con tanto di auto ribaltata e incendiata.

Walace, che paura: l’auto capotta e va a fuoco

Intorno alle 3 della notte scorsa, un brutto incidente ha coinvolto diverse autovetture a Udine, in viale Venezia. Una delle automobili era guidata proprio dal centrocampista Walace, che è riuscito a uscire dal veicolo nonostante si sia capottato. Una fortuna, per il calciatore dell’Udinese, visto che poco dopo il mezzo si è incendiato. L’allarme è partito dalla vettura stessa, una Audi Rs6, che ha automaticamente chiamato il 112 prima di andare a fuoco. Diversi anche i cittadini accorsi per soccorrere i protagonisti della spiacevole vicenda. Walace è stato trasportato in ospedale ed è stato dimesso poche ore dopo, appena completati gli accertamenti. Nessun problema fisico per lui, che tornerà ad allenarsi già nel pomeriggio di oggi.

Chi è Walace

Walace è un centrocampista dell’Udinese, nato a Salvador de Bahia il 4 aprile 1995. Dopo aver debuttato nel 2014 nel Gremio, formazione brasiliana con cui ha disputato tre stagioni, Walace è arrivato in Europa, acquistato dall’Amburgo nel gennaio del 2017. In Bundesliga giocherà 53 gare segnando 3 reti, una delle quali con l’Hannover (26 presenze). Proprio da qui, nel 2019, arriverà in Italia, ritagliandosi sempre più spazio nell’Udinese. 95 le presenze in Serie A, condite da un gol durante la passata stagione.