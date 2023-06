Incidente a Volvera, 22enne ucciso sulle strisce: conducente positivo ad alcol e droga

Incidente fatale a Volvera, in provincia di Torino, per un ragazzo di soli 22 anni. Il giovane era in compagnia della fidanzata e nella serata di giovedì 15 giugno stava attraversando le strisce pedonali quando è stato investito da un’auto in corsa, perdendo la vita.

La dinamica dell’incidente fatale per il 22enne

La vittima dell’incidente di Volvera è Mattia Casazzo, 22enne residente nel paese della cintura. Il giovane è stato investito da una Bmw che procedeva verso il centro mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali con la fidanzata 18enne. La giovane ragazza è stata colpita di striscio, riportando solo una frattura al braccio ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale San Luigi di Orbassano. Per Mattia l’impatto è stato fatale. Dopo lo scontro, la vettura ha tentato la fuga ma poco dopo il conducente, un ragazzo 24enne italiano anche lui di Volvera, è ritornato sul posto ammettendo le proprie colpe. Come viene riportato da TorinoToday, è stato portato in caserma dai carabinieri della stazione di None e del nucleo radiomobile della compagnia di Pinerolo, che lo hanno esaminato tramite i test di routine per verificare l’eventuale presenza di alcol e droga nel sangue. Entrambi i test hanno dato entrambi esito positivo.

Le parole del sindaco di Volvera

Per questa tragedia si è espresso il sindaco di Volvera Ivan Marusich. Il primo cittadino ha scritto su Facebook: «Una terribile tragedia ha coinvolto questa notte il nostro paese. In strada Orbassano, a causa di un investimento, è stata strappata la vita al giovane Mattia. Queste circostanze, che non vorremmo mai che accadessero in un qualsiasi paese e tantomeno a Volvera, ci lasciano sgomenti e affranti. In questi casi non ci sono tante parole da dire, c’è spazio invece per il silenzio e per stringersi, come comunità, attorno al dolore della famiglia, dei parenti e degli amici. Giunga il cordoglio dell’intera comunità di Volvera a tutti i famigliari».