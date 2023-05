Incidente a Vigevano, morta una bimba di 5 anni sbalzata dal finestrino di un’auto

L’impatto non le ha dato scampo: per la piccola di soli 5 anni che viaggiava sul sedile posteriore dell’auto condotta dalla madre, l’impatto laterale contro la fiancata del lato passeggero, avvenuta con un’altra auto, che l’avrebbe scaraventata fuori dal finestrino del lato opposto, è stato fatale. Clarissa, una bambina di 5 anni di Cassolnovo (Pavia) è finita contro il muro di una villetta. I soccorsi hanno tentato di rianimarla sul posto per oltre tre quarti d’ora, trascorsi i quali i medici del 118 l’hanno trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano, dove è arrivata già morta. Intanto, allo stadio comunale era già stato fatto atterrare l’elicottero, che è ripartito vuoto.

Una bimba di 5 anni è morta in un incidente a Vigevano

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto attorno alle 12 e 20 all’incrocio tra via Mentana e via Quarto. La bimba si trovava a bordo di una Honda Jazz guidata dalla madre. E’ possibile che la piccola non indossasse le cinture di sicurezza collegate al seggiolino. Clarissa sarebbe dovuta essere a scuola, ma quel giorno avrebbe dovuto sottoporsi a una vaccinazione. L’auto è uscita da via Quarto senza rispettare l’obbligo di dare la precedenza. Intanto, dalla sua destra, su via Mentana, arrivava una Lancia Ypsilon che non ha potuto evitare l’impatto contro la portiera anteriore destra, spingendo la Honda verso il muretto sul lato opposto. La bimba è stata trovata fuori dall’auto, a terra: all’arrivo dell’automedica e di due ambulanze della Croce Rossa di Mortara e della Croce Azzurra di Robbio le condizioni sono apparse da subito gravi.

Sotto choc la madre della bimba

E’ rimasta illesa la madre della bimba che, come di rito, è stata sottoposta agli accertamenti tossicologici obbligatori. Attualmente la sua posizione è al vaglio del magistrato. Nessuna conseguenza per la conducente della Ypsilon, che è stata trasportata in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia, in condizioni non preoccupanti. Clarissa, come riportato da Il Mattino, era figlia unica e avrebbe compiuto i 6 anni ad agosto, il padre è operaio. La sua famiglia risiedeva a Cassolnovo dalla provincia di Novara da pochi anni.