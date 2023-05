Incidente sul Viadotto Gronchi: morto un motociclista di 73 anni

Ha perso il controllo della sua moto, un mezzo BMW, schiantandosi contro l’asfalto: nella giornata di ieri, verso le 16.30, è avvenuto l’incidente mortale che ha coinvolto un motociclista che stava procedendo lungo il Viadotto Gronchi all’altezza di via della Bufalotta. In base alle prime ricostruzioni, si è trattato di un incidente verificatosi senza la concausa di altri mezzi o persone. Per l’uomo, un settantatreenne, non c’è stato nulla da fare, il centauro è morto dopo l’arrivo dei soccorsi.

La dinamica dell’incidente sul Viadotto Gronchi

Secondo le ricostruzioni e i primi rilievi da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, l’uomo stava procedendo lungo il Viadotto Gronchi, quando ha improvvisamente perso il controllo della moto. Il primo impatto si sarebbe verificato contro il guardrail, solo poco dopo sull’asfalto. Immediato l’arrivo degli operatori del personale sanitario del 118 che hanno trasportato il motociclista d’urgenza in ospedale dove, poco dopo, è morto a causa delle lesioni riportate nell’incidente.

Parte del viadotto chiuso al traffico

Al fine di consentire le indagini, una parte del Viadotto Gronchi è stata chiusa alla circolazione, più precisamente, il tratto da via delle Vigne Nuove in direzione Bufalotta. La zona è stata messa in sicurezza per l’effettuazione dei rilievi da parte degli agenti.