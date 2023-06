Incidente sulla Trignina, scontro tra auto è furgone: un morto e tre feriti

Ieri pomeriggio si è verificato un incidente mortale sulla Trignina, nel territorio di Lentella. Nello scontro ha perso la vita un 30enne molisano e sono rimaste ferite altre tre persone. Una di esse è stata trasportata in ospedale in elisoccorso.

Incidente sulla Trignina

Lo scontro ha avuto luogo sulla Ss 650 fondovalle Trignina, al chilometro 670 in direzione Isernia, e ha coinvolto due auto e un furgone (una Opel Corsa, un pulmino Ducato per trasporto passeggeri e una Jeep Renegade). Al momento la dinamica non è ancora del tutto chiara. La vittima dell’incidente è un uomo di 30 anni residente a Frosolone, in provincia di Isernia.

I feriti sono due molisani e un campano. Uno di loro è stato trasportato all’Ospedale di Chieti con l’elisoccorso per un trauma toracico, gli altri due, invece, sono ricoverati in condizioni meno gravi all’Ospedale di Vasto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco di Vasto, i sanitari del 118 di Abruzzo e Molise e i Carabinieri. La Trignina è stata provvisoriamente chiusa al traffico per diverse ore. Gli automobilisti sono stati deviati sulle provinciali interne per consentire le operazioni di soccorso. Dopo le 19.15 la fondovalle è stata riaperta a senso unico alternato.

Poche ore prima lo schianto in A14

Proprio ieri, a poca distanza temporale e spaziale si era verificato un altro incidente lungo la A14. Un tir era piombato su un cantiere notturno e aveva investito gli operai al lavoro nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 giugno tra le uscite di Vasto Nord e Val di Sangro, in provincia di Chieti.

Nella zona si stavano svolgendo dei lavori ma, poco dopo l’una, il camion è andato dritto all’altezza di uno scambio di corsia allestito appositamente travolgendo gli operai prima di arrestare la sua corsa contro un un rimorchio fermo nell’area recintata, sul quale erano caricate alcune barriere in cemento. Lo scontro aveva provocato la morte del camionista e il ferimento di otto operai.