Eralda e Barbara, chi erano le ragazze morte nell’incidente di Treviso

Eralda Spahillari e Barbara Brotto sono le due ragazze morte nell’incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Treviso, quando la loro macchina si è schiantata contro un albero. Nelle ultime ore la Procura ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di omicidio stradale nei confronti del conducente della Bmw 420.

Incidente a Treviso: chi sono le due ragazze morte

La più grande delle due, Eralda, aveva 19 anni e si stava diplomando come estetista. L’amica, Barbara, di 17 anni, frequentava invece il liceo artistico. Con loro in auto anche due ragazzi che sono rimasti feriti durante l’incidente – tra cui il conducente del veicolo, fidanzato di una delle vittime.

Le ragazze studiavano entrambe alle scuole superiori, Eralda sognava di aprire un centro estetico e sposarsi con il suo ragazzo, ora gravemente ferito. Barbara frequentava il liceo artistico ed era molto attiva sui social, nei suoi video di TikTok raccontava spesso le sue giornate, la sua vita, parlando anche di come ogni volta rimproverava il suo ragazzo perchè, diceva, in auto andava troppo forte. Entrambe le ragazze dopo la scuola lavoravano, Eralda in un bar e Barbara in una pizzeria.

Le dinamiche del sinistro

I quattro ragazzi viaggiavano su una Bmw 420 quando, probabilmente a causa dell’eccessiva velocità, si sono schiantati contro un albero. Le ragazze sono morte sul colpo mentre i loro amici sono gravemente feriti e ricoverati all’ospedale. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica ma, secondo una prima ricostruzione, la macchina è uscita di strada andando a sbattere contro un platano sul lato opposto al proprio senso di marcia. L’incidente è avvenuto in via Sant’Antonino e ancora non è chiaro se il guidatore avesse assunto alcol o droghe. Sta però prendendo piede l’ipotesi che la causa dello schianto sia da ricondurre ad una sorta di gara tra auto, una bravata incosciente che si è conclusa con l’impatto contro l’albero a 140 km/h.