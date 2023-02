Incidente fra Tortona e Castelnuovo Scrivia: morto un ragazzo di 21 anni

Incidente stradale fatale tra Tortona e Castelnuovo Scrivia, in direzione Tortona. L’incidente è avvenuto questa mattina 20 febbraio intorno alle ore 06:00 e a causa di questo evento un ragazzo di 21 anni ha perso la vita.

La dinamica dell’incidente a Tortona

L’incidente tra Tortona e Castelnuovo Scrivia è avvenuto sulla strada provinciale che collega le due località, in direzione Tortona. Non è ancora chiarissima la dinamica dell’incidente, tuttavia si è potuta eseguire una prima ricostruzione. Infatti, a essere coinvolta nell’incidente è stata una sola vettura, guidata da un ragazzo di 21 anni, Edoardo Riva de Onestis.

Il ragazzo, residente a Castelnuovo Scrivia, si stava dirigendo verso i Monopoli di Tortona, per recarsi a lavoro, quando improvvisamente sembra aver perso il controllo della sua auto, finendo fuori strada. Non ci sono altri veicoli coinvolti, quindi il giovane conducente evidentemente ha perso il controllo da solo, forse per un colpo di sonno. Dopo aver perso il controllo, l’auto è finita in un campo nelle vicinanze della strada provinciale, si è scontrata contro un albero, si è ribaltata e si è incendiata.

L’arrivo dei soccorsi per cercare di salvare il ragazzo

Poco dopo sono arrivati i soccorsi per cercare di salvare il ragazzo di 21 anni, unico coinvolto nell’incidente tra Tortona e Castelnuovo Scrivia. Gli operatori del 118 si sono recati sul luogo, accompagnati dai vigili del fuoco del distaccamento di Tortona. Questi ultimi si sono occupati di estrarre il corpo del giovane dall’abitacolo del veicolo. Tuttavia, non c’è stato nulla da fare, il ragazzo era già morto.

Ora sull’incidente stanno indagando i carabinieri. Infatti, gli agenti si occuperanno di ricostruire una dinamica più accurata e comprendere perché il ragazzo ha perso il controllo del veicolo. Da una prima ipotesi, sembrerebbe che il giovane conducente sia stato vittima di un colpo di sonno, ma solo con le indagini si potranno avere maggiori dettagli.