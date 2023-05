Incidente a Torino, anziano morto mentre accompagna a scuola i due vicini

Dramma a Torino, un brutto incidente è costato la vita a un uomo anziano di 72 anni. L’uomo ha perso la vita sul colpo in corso Regio Parco, all’incrocio tra via Rosa e via San Gaetano da Thiene. Traffico bloccato per alcune ore.

La vittima anziana dell’incidente a Torino

Tragico incidente mortale, accaduto questa mattina, sul corso Regio Parco della città di Torino, precisamente nella zona del cimitero monumentale, zona settentrionale della città. La vittima dell’incidente è stato un uomo di 72 anni di nome Norberto Rossi di Settimo Torinese. L’anziano era alla guida di un’Alfa Romeo 147 rossa che, dopo essersi scontrato con un furgone Fiat Ducato maxi bianco, è andato contro un muro. Il sinistro è stato segnalato verso le 7:30: il conducente, Norberto Rossi, ha perso la vita sul colpo, mentre sono rimasti feriti i due passeggeri che erano con lui, due minorenni, vicini di casa, che stava portando a scuola. I due minori si trovavano sul sedile posteriore, sono stati trasportati al San Giovanni Bosco per fare gli accertamenti. Invece nessun danno per l’uomo alla guida del furgone, il quale è stato il primo a prestare il soccorso al 72enne. Sul posto è stata allertata la Polizia municipale che si occuperà di effettuare i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Traffico bloccato nella zona dell’incidente, lunghe code in corso Regio Parco, corso Novara e anche via Bologna.

La dinamica dell’incidente

L’incidente a Torino è avvenuto, con precisione, all’altezza del civico 139, nel tratto di strada tra via Rosa e via San Gaetano da Thiene. Il muro colpito dell’Alfa Romeo è stato quello della ex Manifattura tabacchi. La dinamica non è stata ancora chiarita e gli inquirenti devono ancora accertarsi di cosa sia successo. Ad ogni modo, secondo una prima ricostruzione, l’uomo al volante dell’Alfa, che era in direzione del cimitero, ha avuto un malore e, invasa la corsia opposta, ha colpito il furgone, che arrivava nell’altro di senso di marcia. A quel punto l’anziano ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro il muro.