Incidente nel Teramano, morto un 28enne: era appena tornato a camminare dopo un altro schianto

Il giovane Andrea Cecca, 28 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. Era appena tornato a camminare con un deambulatore dopo una riabilitazione durata 4 anni a causa di un precedente incidente.

L’incidente stradale fatale per il giovane 28enne

Perdere la vita in un incidente stradale mentre si festeggia la riabilitazione da un altro sinistro stradale, accaduto quattro anni prima. Questo triste avvenimento è accaduto ad Andrea Cecca, 28enne di Tivoli, morto sabato sera nel Teramano. Il giovane si trovava su una Jeep in compagnia di suo zio, alla guida, della sua fidanzata e della compagna dello zio. Purtroppo, l’auto è andata fuori strada precipitando per 50 metri di altezza, finendo in un dirupo. Zio e nipote hanno perso la vita sul colpo, mentre le rispettive compagne sono rimaste ferite in maniera non grave. I quattro stavano tornando dalla località sciistica di Prati di Tivo, dove avevano trascorso una giornata speciale per festeggiare la ripresa del giovane Andrea. Nel 2019, come riporta il quotidiano Il Messaggero, il ragazzo era rimasto su una sedia a rotelle a causa di un incidente stradale. Solo dopo una lunga riabilitazione era riuscito a rialzarsi e a camminare con un deambulatore riponendo la sedia a rotelle.

Illese le due compagne

Andrea Cecca e lo zio che erano sui sedili anteriori del veicolo sono morti sul colpo per l’incidente. I soccorritori hanno impiegato tutta la notte per raggiungere la vettura e recuperare i cadaveri a causa di svariate difficoltà. Sui sedili posteriori della Jeep invece si trovavano la fidanzata di Andrea e la compagna dello zio. Dopo l’impatto, le due donne sono state scaraventate fuori dall’abitacolo dell’auto. Sono riuscite ad aggrapparsi sulle reti di protezioni che trattengono i massi e per questa ragione sono rimaste illese, riportando ferite non gravi. Infatti, sembra che possano cavarsela soltanto con una decina di giorni di prognosi.