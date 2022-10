Incidente sul lavoro a Rivoli, crolla un ponteggio: tre operai gravi

Tragico incidente sul lavoro a Rivoli, vicino Torino: è crollato un ponteggio e tre operai sono in gravi condizioni. L’incidente è stato traumatico e nelle vicinanze dell’area a rischio è stata fatta evacuare una scuola materna.

La dinamica dell’incidente a Rivoli e l’arrivo dei soccorsi

Incidente sul lavoro nella provincia torinese, precisamente a Rivoli, circa 20 chilometri di distanza da Torino. Infatti, questa mattina è crollato un ponteggio installato su un palazzo al sesto piano e ha fatto precipitare nel vuoto tre operai che stavano lavorando come da routine. Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che i tre uomini sarebbero in condizioni gravissime e sono stati trasportati in ospedali diversi.

Nel dettaglio, i soccorsi, che sono stati immediati, hanno trasportato un operaio all’ospedale di Orbassano, un suo collega all’ospedale di Rivoli e un altro prima al Cto e poi alle Molinette di Torino. Secondo le notizie trapelate, quest’ultimo sarebbe il più grave e in serio pericolo di vita. Gli operai hanno 28, 38 e 49 anni. Inoltre, per questo incidente, è stata disposta l’evacuazione preventiva di una scuola materna in un’area vicina a quella del crollo del ponteggio.

Le indagini sull’incidente sul lavoro

Le indagini sono state svolte dai diversi soccorsi arrivati sul posto, vale a dire i vigili del fuoco, la polizia municipale e i Carabinieri. Sul luogo dell’incidente si è recato anche il sindaco Andrea Tragaioli che ai microfoni dell’Ansa ha spiegato: «Sono arrivato sul posto appena mi hanno telefonato la situazione è preoccupante, ci sono ancora troppi incidenti di questo tipo. Bisogna porre una lente d’ingrandimento sulla sicurezza nei cantieri».

Le cause del crollo sono sconosciute agli agenti, ma si ipotizza che il cedimento, avvenuto mentre i tre uomini svolgevano la ristrutturazione del palazzo, sia stato limitato da alcuni alberi di grosse dimensioni presenti nel posto che ne avrebbero evitato il crollo completo.