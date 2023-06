Incidente stradale a Mareno di Piave, auto contro muro: morto un 57enne

Terribile incidente stradale in provincia di Treviso nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 giugno 2023. A perdere la vita, schiantandosi con la sua auto contro il muro di un’abitazione, è stato il 57enne Valter Ronchi di Conegliano

Incidente stradale a Mareno di Piave

L’uomo era alla guida della sua Opel Corsa e proveniva da Via Ca’ di Villa di Conegliano viaggiando in direzione di Mareno di Piave. Il mezzo, per cause ancora da accertare, è uscito di strada schiantandosi violentemente contro il muro di recinzione di un’abitazione in Via Conegliano di Mareno di Piave. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi arrivati sul luogo dell’incidente: il 57enne è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

I militari della Compagnia di Conegliano hanno eseguito i rilievi del caso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Alla base della tragedia potrebbe esserci un malore improvviso o un colpo di sonno da parte dello stesso Valter Ronchi.