Incidente stradale a Sestu, auto precipita dal cavalcavia: morto un 52enne

Tragedia a Sestu, in provincia di Cagliari, dove nelle scorse ore un uomo ha perso la vita in un incidente stradale precipitando con la sua macchina da un cavalcavia. Sul posto le forze dell’ordine e del 118, impegnate nei soccorsi e in tutte le rilevazioni del caso.

Incidente mortale a Sestu

Tutto è successo in pochi secondi. Per cause ancora da accertare, l’auto guidata dall’uomo è precipiata per diversi metri da un cavalcavia della statale 131 tra Sestu e San Sperate, all’altezza del negozio Eva arredamenti. Il volo che ha fatto l’Opel Astra all’interno della quale l’uomo viaggiava è stato tremendo e non gli ha lasciato alcuno scampo.

Le forze dell’ordine al lavoro sul campo stanno cercando in queste ore di ricostruire la dinamica del sinistro stradale che, in base alle loro informazioni dovrebbe essere accaduto intorno alle ore 3:15 della notte fra il 4 e il 5 maggio. Sembra che la vittima stesse percorrendo la rampa del cavalcavia per immettersi nella rotonda ma, per motivi in via di accertamento, avrebbe perso all’improvviso il controllo dell’autovettura.

La manovra ha così portato l’uomo a schiantarsi contro il guardrail, di fatto sfondandolo. Il peso dell’auto è stato in grado di strappare dall’asfalto le protezioni metalliche, facendo così volare nel vuoto il mezzo su quattro ruote, che nella caduta si è ribaltato più e volte. Secondo le forze dell’ordine quanto accaduto potrebbe essere stato causato da un colpo di sonno che ha colpito la vittima alla guida, un 52enne le cui generalità non sono note.

L’allarme e l’intervento del 118

All’agghiacciante scena hanno assistito alcuni automobilisti di passaggio per il cavalcavia, che hanno subito allertato le autorità competenti. L’intervento dei vigili del fuoco, della polizia locale e del 118 è stato immediato: una volta recuperate le carcasse dell’auto, i soccorsi hanno prelevato il corpo dell’uomo affidandolo ai paramedici presenti sul posto che non hanno potuto fare altro se non confermare il decesso.