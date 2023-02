Incidente stradale a Schio, auto contro albero: Matteo Broccardo morto a 24 anni

Incidente stradale a Schio tra le ultime ore di giovedì 16 febbraio 2023 e le prime ore di venerdì 17. Alla guida della sua Fiat Punto il 24enne Matteo Broccardo, che ha perso il controllo della sua auto finendo contro un albero. Il giovane è morto sul colpo.

Incidente stradale a Schio

L’allarme a Polizia e Vigili del fuoco è scattato nella tarda serata di ieri nella zona di Schio. Il 24enne conducente dell’auto ha perso il controllo della vettura mentre proseguiva lungo la statale via Maranese, schiantandosi contro un platano e morendo sul colpo. Nello specifico, l’incidente è avvenuto all’altezza del pub “La tana del luppolo”, all’incrocio con via Dalla pozza. L’auto è finita fuori strada sulla destra e si è schiantata contro l’albero posto dalla parte opposta della carreggiata, terminando la corsa in mezzo alla strada.

Per la vittima, originaria di Santorso (VI), ai piedi del Monte Summano, a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione dei soccorritori. Al loro arrivo, il giovane era già deceduto.

Gli interventi e le indagini

Dopo la chiamata d’emergenza, alle 23 circa di giovedì 16 febbraio, sul posto sono arrivati velocemente i Vigili del Fuoco, che hanno subito lavorato per mettere in sicurezza l’auto e l’area interessata dall’incidente. Immediato anche l’intervento del medico del Suem, che purtroppo non ha potuto fare altro che constatare la morte del 24enne della provincia di Vicenza. Sul posto si sono recati anche gli operatori della Polizia locale dell’Alto Vicentino per gestire le operazioni del traffico ed effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, compresa quella che il conducente possa essere stato vittima di un malore. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno all’1 e 30 di notte. Il sinistro è stato autonomo e non ha coinvolto altri veicoli.