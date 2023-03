Incidente stradale a Sassari: Francesco Domenico Pinna morto a 68 anni

Prima la perdita di controllo del mezzo su cui viaggiava, poi il ribaltamento e il passaggio inesorabile di un’altra auto proprio in quello stesso istante: potrebbe essere questa la dinamica che ha portato al decesso di Francesco Domenico Pinna, morto a 68 anni in un incidente stradale avvenuto questa mattina. Erano circa le 9:30 quando l’uomo stava percorrendo l’ex Statale 131 (variante del Mascari), in direzione Cagliari, poco distante dallo svincolo per Santa Maria, a Sassari. Francesco Domenico era alla guida della sua Ape Piaggio, che prima si è ribaltata e poi è stata travolta da una Fiat Punto.

Incidente stradale a Sassari

Le condizioni del 68enne sono apparse da subito molto gravi: i sanitari intervenuti sul posto hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. L’uomo è morto poco dopo. Sul posto, oltre gli operatori del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che hanno provveduto alla chiusura delle due corsie, determinando inevitabili ripercussioni sul traffico alle porte della città. Sono state necessarie quasi due ore per liberare la carreggiata dai mezzi incidentati. I due veicoli sono stati posti come sotto sequestro per facilitare i rilievi.

L’uomo non ha evitato il guardrail

Tra le diverse supposizioni in merito alle cause del sinistro, si pensa ad un malore o a una disattenzione alla guida, perché sembrerebbe che Francesco Domenico Pinna non abbia fatto nulla per evitare l’impatto con il guardrail. Si valuta anche la correzione di una traiettoria che potrebbe aver portato il conducente dell’Ape Piaggio a sbandare in maniera eccessiva, colpendo la delimitazione della carreggiata. Il ribaltamento del mezzo ha fatto il resto, con l’uomo rimasto schiacciato e intrappolato all’interno dell’abitacolo. È stato proprio allora che una Fiat Punto che sopraggiungeva dalla stessa direzione non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Il conducente, un giovane di Porto Torres, è sotto shock.