Incidente stradale a Rovato: Adenajd morto a soli 19 anni

Brutto incidente stradale a Rovato, in provincia di Brescia, avvenuto nella giornata di ieri: un giovane di soli 19 anni Adenajd Hoxha ha perso la vita. Infatti, la sua auto si è scontrata contro un tir e il ragazzo ha avuto la peggio, visto che la sua vettura si è distrutta completamente, diventando solo un ammasso di lamiere.

La dinamica dell’incidente di Rovato

L’incidente di Rovato sarebbe avvenuto nella giornata di ieri, poco prima delle ore 16. Adenajd Hoxha, classe 2003, viaggiava a bordo della sua Ford Focus Station Wagon percorrendo la Strada provinciale 11. Improvvisamente, il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo, sbandando in modo repentino e invadendo l’altra corsia di marcia mentre transitava un camion guidato da un uomo bresciano di 46 anni. L’impatto è stato frontale e violentissimo, per il giovane non c’è stato nulla da fare ed è morto schiacciato all’interno dell’abitacolo. Dopo l’incidente sul luogo sono giunti i soccorritori e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno estratto dalle lamiere, dopo diversi tentativi, il cadavere del ragazzo. I rilievi, per comprendere meglio la dinamica dell’incidente, sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale di Chiari e di Darfo. Per il camionista coinvolto nell’incidente ci sono state solo ferite lievi anche se è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti. Purtroppo, il dramma si è consumato a poche centinaia di metri dalla casa del giovane, all’altezza del sottopasso.

Ennesimo incidente stradale in provincia di Brescia

L’incidente di Rovato è solo l’ennesimo avvenuto in provincia di Brescia in questi giorni. Infatti, proprio oggi 18 aprile è avvenuto uno scontro frontale tra due auto a Esine. Purtroppo a causa dello scontro una donna di 52 anni ha perso la vita sul colpo e i soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvarla. Inoltre, in passato erano già avvenute tragedie simili sulla Strada provinciale 11, dove ha perso la vita il giovane Hoxha.