Incidente stradale a Rottofreno, scontro frontale in via Emilia: un morto

Incidente stradale tragico a Rottofreno, dove c’è stato uno scontro frontale in via Emilia. Purtroppo, nello scontro ha perso la vita un automobilista mentre una donna è rimasta ferita.

La dinamica dell’incidente a Rottofreno

Schianto mortale a Rottofreno, in provincia di Piacenza, quest’oggi 14 febbraio intorno alle ore 15, sulla Strada Provinciale 10R Via Emilia. Infatti, c’è stato un violento impatto frontale fra due auto, un’Alfa Romeo GT e una Jeep Cherokee. Sono subito scattati i soccorsi per offrire supporto e aiuto ai coinvolti in questa terribile vicenda. Infatti, si sono recati sul posto gli operatori del 118, due squadre dei vigili del fuoco e anche i sanitari con l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò.

Non è ancora chiara la dinamica che ha portato all’incidente di Rottofreno. Secondo le prime ipotesi, c’è stata un’invasione di corsia da parte dell’uomo che era al volante dell’Alfa Romeo GT che procedeva in direzione Castel San Giovanni. Questa manovra azzardata lo ha fatto scontrare contro la Jeep Cherokee che nel frattempo procedeva verso Piacenza.

Un morto e un’altra persona ferita

Purtroppo nello schianto l’automobilista dell’Alfa Romeo GT ha perso la vita. Si tratta di Davide Cecere, classe 1995, residente nel comune di Nibbiano in Alta Val Tidone. Purtroppo per lui sono stati inutili i soccorsi, l’uomo è deceduto sul colpo.

Nel bilancio c’è anche un’altra donna ferita, si tratta di una donna di origine italiana classe 1958. Quest’ultima è rimasta cosciente nonostante abbia riportato numerosi traumi. La strada al momento è stata chiusa totalmente per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Inoltre, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, sul luogo ci sono gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta, coordinati dal comandante Paolo Costa. Per la viabilità poi, si sono recate sul luogo anche delle pattuglie della PolStrada di Piacenza.