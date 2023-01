Pollenzo, incidente tra auto, camion e furgone: morta una donna

Incidente mortale a Pollenzo di Bra, si sono scontrati un’auto, un camion e un furgone. Nell’impatto è morta una donna di 68 anni originaria di Asti. Si tratta della seconda vittima della strada in provincia di Cuneo quest’anno.

L’incidente tra veicoli a Pollenzo

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente avvenuto quest’oggi a Pollenzo di Bra. L’episodio è accaduto sulla provinciale 7 in direzione Pollenzo, in località Pedaggera. Nello scontro sono stati coinvolti ben tre veicoli, un’automobile, un tir e un furgone. Secondo la ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto alle ore 13:30. La vittima, una donna di 68 anni di Asti, viaggiava a bordo di una Lancia Ypsilon. Purtroppo ha avuto la peggio e non è stato possibile salvarla.

C’è un altro ferito in questo incidente, il conducente del furgone. L’uomo è stato ferito ma ora le sue condizioni sembrano essere stabili e non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono accorsi la polizia municipale di Bra, i carabinieri, i vigili del fuoco di Alba e gli operatori del 118.

La chiusura della strada e il proseguimento delle indagini

La strada è stata chiusa al traffico per permettere ai soccorsi di operare nel miglior modo possibile. Inoltre, le autorità stanno procedendo con i rilievi e stanno continuando con le indagini. Infatti, ora le forze dell’ordine procederanno con l’indagine per stabilire quale sia stata la dinamica dell’incidente. Non è ancora chiaro infatti, se l’auto sulla quale viaggiava la vittima è stata colpita per prima oppure è stata colpita di striscio, coinvolta nello scontro iniziale tra camion e furgone.

Non si tratta dell’unica vittima della strada quest’anno. Infatti, pochi giorni fa un ciclista a Pavia era stato travolto e ucciso da un pirata della strada. Un bilancio negativo dunque, che evidenzia ancora una volta come ci vorrebbero misure di sicurezza più avanzate per ridurre situazioni del genere.