Incidente stradale a Pianzano, auto contro furgone: un morto

Dramma a Pianzano di Godega di Sant’Urbano, in provincia di Treviso, un brutto incidente tra un’auto e un furgone ha provocato un morto. Il tutto è successo lungo la variante della strada provinciale 41, pochi metri prima del casello autostradale. A perdere la vita è stato il guidatore dell’automobile, un uomo di 91 anni.

La dinamica dell’incidente di Pianzano

I carabinieri si sono recati sul luogo dell’incidente di Pianzano e hanno effettuato i rilievi necessari. Grazie a queste indagini, gli agenti proveranno a fare luce sulla vicenda. Secondo una prima dinamica comunque, l’automobilista 91enne proveniva da San Fiore e viaggiava in direzione del casello autostradale. Improvvisamente, per cause sconosciute, si è scontrato violentemente contro un furgone proveniente dalla direzione opposta e guidato da un italiano di 53 anni. Lo scontro è stato violentissimo e i due veicoli sono stati gravemente danneggiati. L’automobilista è morto sul colpo mentre l’autista italiano del furgone è stato ferito. Ad ogni modo, quest’ultimo non sembra essere in gravi condizioni anche se dopo l’incidente è stato trasportato in una struttura ospedaliera.

Chi è la vittima dell’incidente

La vittima dell’incidente a Pianzano di Godega di Sant’Urbano è un uomo di 91 anni che si chiamava Cirillo Gava. L’uomo era residente a Colle Umberto, in provincia di Treviso. Cirillo è la ventesima vittima della strada nella Marca, un bilancio spaventoso e un trend negativo che continua ad aumentare nel 2023. Subito dopo lo scontro tra l’auto e il furgoncino, sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco di Conegliano e i membri del Suem 118 con elicottero e ambulanze. In seguito sono arrivati anche i carabinieri che ora faranno di tutto per ottenere maggiori dettagli in merito alla dinamica dell’incidente.