Incidente stradale a Marino, scontro tra due auto: morta una ragazza di 17 anni

Tragico incidente stradale a Marino, in provincia di Roma. Ieri sera intorno alle 20 una ragazza di 17 anni è morta mentre si trovava all’interno di un’auto con due ragazzi, uno dei quali guidava il mezzo.

Incidente stradale a Marino

Giulia Capraro, questo il nome della vittima, abitava a Marino e avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 3 luglio. Lei e altri due ragazzi che frequentavano il liceo Ugo Foscolo di Albano erano a bordo dell’auto che si è scontrata con un’altra vettura guidata da un uomo di 47 anni. I giovani si stavano dirigendo alla cena di fine anno scolastico che si sarebbe tenuta a Castel Gandolfo, ma in zona Castelli Romani si sono scontrati con un’Audi. Non sono ancora del tutto chiare le cause del sinistro né se ad influire possa essere stato anche il maltempo.

L’allarme è scattato subito, e, arrivato il 112, i soccorritori hanno estratto i ragazzi dall’auto. Purtroppo per la 17enne non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto, che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori sanitari. I suoi compagni, invece, soccorsi sono stati trasportati in ambulanza all‘Ospedale dei Castelli.

Il 47enne alla guida dell’Audi è rimasto contuso ed è stato medicato sul posto. Come da prassi, i due conducenti delle auto sono stati sottoposti ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Gli agenti del Commissariato di Marino hanno svolto gli accertamenti del caso e stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.