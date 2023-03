Incidente stradale a Lentini, scontro tra auto e moto: morto un ragazzo di 28 anni

Incidente stradale a Lentini in pieno centro. Un ragazzo di 28 anni a bordo del suo scooter si è scontrato con un’auto ed è morto sul colpo. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato alla tragedia.

Incidente stradale a Lentini

Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Mercadante e via Macello nel comune in provincia di Siracusa, a pochi passi dagli uffici comunali e a un distributore di benzina. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo in sella al suo scooter si è scontrato con una Renault Scenic. Non sono però ancora state accertate le cause che hanno provocato l’impatto. Il cuore del giovane, di cui non si conoscono ancora le generalità, non ha retto. Troppo gravi, infatti, le lesioni riportate per via dello scontro con la macchina, che lo hanno portato al decesso mentre l’ambulanza lo stava trasferendo in ospedale.

Sul posto, subito dopo l’impatto, si è recato anche il sindaco di Lentini Rosario Lo Faro che in quel momento si trovava in Comune. I due mezzi sono stati sequestrati dagli inquirenti che stanno raccogliendo le testimonianze di alcune persone che hanno assistito all’incidente. In analisi anche le immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza della zona che potranno aiutare a chiarire meglio la dinamica dei fatti.

Ieri un altro sinistro nel paese

Solamente ieri, mercoledì 29 marzo, un pedone è stato travolto da un’auto, sempre in pieno centro abitato. L’incidente è avvenuto in Via Mazzini e un uomo che attraversava a piedi la strada è stato investito da una Ford Fiesta. Il pedone è stato soccorso sul posto e poi trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale di Lentini con alcune ferite. Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo avrebbe riportato seri traumi in varie parti del corpo ma non sarebbe in pericolo di vita.